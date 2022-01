Clausuran dos bares

Debido a la falta de documentación, la Dirección de Ecología procedió a la clausura de dos restaurant-bar de la ciudad durante este fin de semana, siendo La Brava y La Nacional, los que incumplieron con el reglamento. El pasado viernes el departamento de Ecología realizó un recorrido por los establecimientos de esta ciudad, en conjunto con los departamentos de Seguridad Pública, Protección Civil y la Policía del Estado, para verificar la documentación de los negocios, en donde se detectó varias anomalías.

El Director de Ecología, Jaime Díaz, informó que se detectó la falta de documentación en 12 bares y restaurantes, como la licencia de funcionamiento, por lo que se les dio la oportunidad de regularizar su situación y presentar la papelería el sábado.

Del total de los establecimientos, 7 se pusieron al corriente y presentaron la documentación que les faltaba dentro de la revisión que se dio el sábado, 3 más como el bar Litros, Happy y Company, decidieron no abrir y pasar el lunes y regularizarse, pero La Brava y La Nacional, decidieron abrir sin contar con la papelería. Señaló que estos establecimientos no contaban con ninguna documentación, lo que muestra que no habían realizado los pagos correspondientes en la pasada administración, por lo que se procedió a la clausura.

Indicó que en ambos bares se desalojó a las personas que se encontraban dentro, para luego colocar los sellos de clausura, por lo que ahora deberán pagar la multa correspondiente a 100 UMAS, que oscila entre los 8 mil 600 pesos, y regularizar su situación para seguir operando en la ciudad.