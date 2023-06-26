Clausuran ‘expo’ de L. Carrington En Museo Pape

MONCLOVA., COAHUILA.-Con un evento escénico y tarot artístico el Museo Biblioteca Pape presentó el evento “Noche Surrealista”, lo anterior en el marco de la exposición Leonora Carrington, un viaje sagrado.

Lectura del tarot así como un espectáculo de danza se presentó en el Museo Biblioteca Pape ante una gran cantidad de asistentes, quienes pudieron realizar un recorrido por la extensa obra de la artista Leonora Carrington, la cual aún podrá visitarse el próximo domingo 25 de junio de 10 de la mañana a 7 de la tarde.

En este magno evento se presentó la torotista Zilvia de la Rioja, quien para su lectura utilizó las cartas creadas por Leonora Carrington, haciendo homenaje a su obra pictórica y su interpretación del universo.

Por otra parte también se realizó una presentación de danza por parte de los miembros de la academia Danzart, donde las bailarinas Lorena Sánchez, Melissa Terrazas y el bailarían Cesar Treviño deleitaron a los asistentes con una pieza inspirada en la magna exposición que fue del gusto de todos.

También se presentó la pieza teatral “La Novia del Viento” realizada por el grupo teatral Carreta de Locos con las actuaciones de Elizabeth Valdez, Belén Loría y Belén Elizarragaz.

Es importante mencionar que el Museo Biblioteca Pape por medio de su directora Gloria María Benavides busca vincularse con diversos grupos artísticos de Monclova y la región, lo anterior con el objetivo de proyectar el talento de los artistas locales teniendo como marco las actividades y exposiciones presentadas en el lugar.