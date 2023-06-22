Clausuran ‘Pancho Madero’ por pelea de clientes

MONCLOVA, COAH.-Inspectores del Departamento de Alcoholes del Municipio, clausuraron el restaurante bar Pancho Madero, tras la riña campal que se registró durante la noche del miércoles.

Tras la trifulca entre varios clientes, los Inspectores del Departamento de Alcoholes abrieron una carpeta de investigación y procedieron con la clausura del establecimiento ubicado en el bulevar Francisco I. Madero, en la colonia Guadalupe.

De acuerdo a la versión proporcionada por testigos, los hechos se registraron el miércoles poco antes de la 01:00 horas, tras la discusión entre unos clientes que terminó en una batalla campal, sin embargo, a la llegada de la Policía, los rijosos, quienes estaban inconformes con el ganador de un concurso de canto, ya se habían retirado.

Horas más tarde, los Inspectores del Departamento de Alcoholes, bajo las órdenes de Sergio Carrizales, acudieron al restaurante bar Pancho Madero, para cerrar sus puertas y colocar los sellos de clausura correspondientes en todos los accesos.