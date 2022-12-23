Coahuila es paso seguro: Paisanos

Monclova., Coah.- Paisanos que circulan por las diversas carreteras de Coahuila hacia los diferentes estados del país, mencionaron que prefieren estás arterias debido a la seguridad que se brinda, toda vez que recibieron auxilio carretero, información y sobre todo protección durante su viaje.

El señor Gustavo dijo que viaja con su familia desde Dallas Texas hasta San Luis Potosí, el cual es un trayecto aproximado de entre 14 y 16 horas, sin embargo por varios años han elegido las carreteras coahuilenses, asegurando que por aquí se sienten más seguros.

"Tengo toda mi vida viviendo en Dallas pero regreso a México cada año para visitar a la familia, traigo mi camioneta cargada de regalos porque siempre es bueno llegar con un detalle para pasar las fiestas navideñas felices".

Por su parte el señor Cesar Menchaca mencionó que viene desde San Antonio Texas a pasar las fiestas con su familia de San Buenaventura, por lo que prefirió viajar en "caravana" con varios coahuilenses para sentirse más seguro.

“En Estados Unidos nos recomiendan viajar en caravana, de día y sobre todo con miembros de la misma familia, nos dicen que no paremos para evitar asaltos, por eso acatamos esas disposiciones para llegar con bien a nuestro destino"

Nosotros nos vinimos en fila con varias familias desde Houston Texas, otros vienen desde Chicago y algunos más de Nebraska, partimos es un punto en la frontera para cuidarnos entre todos, notamos mucha seguridad carretera y eso nos pareció bien, vamos a Puebla a visitar nuestras familias, dijo Don Antonio Brash reciente de Houston.

Es importante mencionar que los paisanos dieron a conocer que si bien existe mucha seguridad en las carreteras, ellos viajan desde muy temprano por la mañana, tratan de detenerse lo menos posible y pernoctan en un lugar seguro para continuar su viaje, señalando que si bien las carreteras de Coahuila son seguras en comparación a otras, es mejor tomar en cuenta las recomendaciones y de esa forma viajar con seguridad.