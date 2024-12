Colabora municipio con la Guardia Nacional.

Eliminarán de las calles y bulevares la venta ilegal de pirotecnia, para ello el gobierno municipal está colaborando estrechamente con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Las autoridades locales están realizando supervisiones y en caso de detectar pólvora, informan a las fuerzas federales para que tomen las medidas pertinentes, como decomisos y sanciones.

En un esfuerzo por reducir los riesgos asociados con el uso de pirotecnia, el alcalde Mario Dávila Delgado confirmó el decomiso de fuegos artificiales en la Zona Centro, señalado que la venta de pirotecnia se ha extendido ahora en los bulevares.

Expresó su deseo de eliminar por completo la pirotecnia en la ciudad, reconociendo que, aunque es una tradición arraigada en la cultura local, es fundamental priorizar la seguridad.

"Lo ideal es que no existiera (la pirotecnia), pero es una tradición que tiene muchos años. Les pido a todos que cuiden a sus mascotas, ya que estos explosivos pueden afectarlas gravemente", comentó Dávila Delgado.

Hasta el momento, el comportamiento ha sido positivo en diciembre, sin reportar incidentes graves. "He estado en constante comunicación con Seguridad Pública y Protección Civil. No hemos tenido situaciones mayores, solo un par de incidentes menores, como una lesión ocular en un menor debido a un cuete, no hemos registrado ninguna pérdida grave", indicó el alcalde.

Dávila destacó la importancia de continuar con ejercicios y simulacros para crear conciencia sobre los riesgos asociados con el uso de fuegos artificiales.

Las autoridades locales esperan seguir trabajando en conjunto con los cuerpos de seguridad para garantizar un ambiente seguro durante esta temporada festiva y reducir al mínimo los peligros relacionados con la pirotecnia.