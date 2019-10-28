Comienza la fiesta a San Judas

Desde el día de ayer empezaron arribar feligreses a las capillas de San Judas Tadeo, el santo Patrono de las Causas Perdidas en donde hoy será celebrado con distintos actos como misas, mañanitas, procesiones, mariachi, bailes, matachines, rezos, oraciones y se recibirá a la gente con reliquias (comida). Cada 28 de octubre las personas le llevan al santo, regalos, flores y veladoras al considerarlo el hacedor de milagros en tiempos difíciles.

Se realizan diversos actos para venerar al santo.

Como se sabe los anfitriones reciben a los files con atole, café, tamales, pozole, asado de puerco acompañado de diversas sopas entre otros alimentos.

Las fiestas se hacen en grande, duran todo el día y se reúnen familias de diversos municipios de la región centro como de otros estados y países.

San Judas, ha ayudado a comerciantes a mejorar sus ventas, a personas a conseguir trabajo o resolver problemas económicos, familiares o de salud.

Hay peregrinos que llegan las iglesias o bien a los nichos en los que se encuentra la figura del santo de rodillas o caminando pues cumplen alguna manda o agradecen por algún favor recibido.

No solamente los católicos en México lo festejan también en Venezuela, Guatemala, Cuba, Chile y otros países lo veneran.

Pertenece al grupo de los 12 apóstoles de Jesús de Nazareth. Tadeo es su sobrenombre, que significa valiente.