Comienza limpieza del río Monclova

Ya inició la limpieza en el río Monclova en donde desde hace meses la maleza creció dando un mal aspecto en el lugar, se necesita de un recurso total de 10 millones pesos para acondicionar el río en temas de los gaviones para controlar el crecimiento de carrizo, sin canalizar y como naturalmente debe estar.

Desde el fin de semana pasado iniciaron las acciones de limpieza en el río; ayer las actividades fueron suspendidas con motivo del desfile y el cierre de diferentes vialidades.

En días pasados se dio a conocer que la cervecería Heineken anunció un recurso adicional para Monclova para darle mantenimiento a cerca de 500 metros lineales del río Monclova que se limpió el año pasado y en donde el carrizo ha crecido de manera considerable.

Aún no se tiene el monto del recurso, pero con este se podría condicionar el tramo del puente de la Progreso al puente Adolfo López Mateos del parque Xochipilli.

Habilitar y dar mantenimiento al río genera un alto costo que no está contemplado en el presupuesto del Municipio, un tema del que se debe hacer cargo la Comisión Nacional del Agua y Saneamientos.

La humedad se ha hecho presente en Monclova, lo que genera que crezca el carrizo, de no actuar, el carrizo se acumula y el problema es que se encuentra en una zona muy estratégica, un centro de reunión importante en donde hay una gran cantidad de gente que transita y que está expuesta a lo que ahí se genera.