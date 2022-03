Comienza venta de comida de cuaresma

A partir de este día Miércoles de Ceniza, además de iniciar la Cuaresma da principio la venta de comida especial de la temporada, comerciantes comenzaron a ofrecer acelgas, lentejas, pipián, camarón o pescado seco, chicales y nopales, entre otros productos propios de Cuaresma. Dijo que hay bolsas de 20 pesos, 30 pesos la bolsita de chicales no puede aumentar mucho a los productos porque la gente no los compra, por lo que decidió sacar producto y dejar el mismo precio pues la economía no está para aumentar los precios.

Manuel Velásquez Velásquez empezó a vender desde 1982, mientras picaba nopalitos en la mesa, habló sobre lo que la gente más se lleva, rueditas de calabaza tierna para preparar los orejones y chicalés, pero en general las verduras.

Mencionó que la competencia es fuerte, donde se venden estos productos además muy poca gente entra al centro de la ciudad donde él está instalado.

En estos locales existen diferentes precios de productos, hay otros donde vender lentejas, pescado frito, garbanzos, y como postre la capirotada.