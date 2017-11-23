Comité de Muerte exonera a doctor

Mediante el Comité de Muerte y Morbilidad Materna y Perinatal que se tienen en Coahuila en la Secretaría de Salud, se realizó una investigación interna al hospital Amparo Pape de Benavides donde no se logró establecer que hubiera una mala práctica médica ante la muerte de un recién nacido, donde se está acusando de negligencia al doctor José Luis Arriaga.

Lo anterior lo informó el director del nosocomio, el doctor Ángel Cruz García Rodríguez quien destacó que no hay carencias en equipo mucho menos en recurso humano dentro de la clínica ubicada en la colonia Miravalle.

Aclaró que hay suficientes ginecólogos, pediatras e incluso se tiene una Unidad de Cuidados Intensivos Infantil lo que no tiene cualquier nosocomio.

“El hospital te lo puedo decir con certidumbre goza de recurso humano completo, el área de Ginecología, de Pediatría y Urgencias está completo, tenemos suficiente material para constatar el bienestar del binomio, suficiente equipo para detectar cuando la mama o él bebe tiene en riesgo su vida”, comentó el director del hospital.

Mencionó que el 80 por ciento de las atenciones en el Amparo Pape son Gineco-obstétricas, se registran siete embarazos diarios y al menos 15 mil 25 coahuilenses han nacido ahí desde la inauguración de las instalaciones.

Dijo no fue una causa hospitalaria la que ocasionó la defunción del bebé, pues posiblemente sean causas de la madre o de la salud del niño las que hayan ocasionado el deceso.