Comparece Arnulfo por crimen de ´Polo´

FRONTERA COAH-. Arnulfo N de 22 años de edad es el probable responsable de la muerte de Ricardo Apolonio Alarcón Riojas quien era obrero de AHMSA y que fue agredido con arma blanca tras intentar defender a su hijo de la agresión que había recibió por un grupo de jóvenes que en su mayoría eran menores de edad.

Como se recordará fue el pasado domingo 09 de octubre cuando sucedieron los hechos, tras una investigación las autoridades presentaron ante el juez al imputado, Arnulfo N de 22 años de edad quien tiene tatuajes en su rostro y que ya tenía antecedentes penales por daños a un vehículo.

Tras determinar que las pruebas son suficientes para demostrar la probable participación, el juez determinó el término constitucional de 144 horas, será el próximo viernes cuando se reanude la audiencia que se encuentra bajo la causa penal 1356/2022.

El Ministerio Público narró lo que pasó la madrugada del domingo, señaló que Ismael N de 16 años de edad hijo de "Polo" acudió a una fiesta con permiso de sus padres, iba acompañado de dos amigos, Orlando y Axel, pero en el lugar estaba un grupo de jóvenes, entre estos Uriel, Kevin, Héctor y Gilberto, todos menores de edad y Arnulfo N, empezaron a insultarlos.

En la fiesta, Uriel le habló a Ismael y le preguntó que sí traía pleito con Kevin, Ismael contestó que no, entre estos les dijeron que se fueran del lugar y optaron por retirarse pero más adelante les aventaron piedras, los dos amigos lograron escapar pero Ismael fue agredido por tres de los jóvenes hasta que un hombre que transitaba por el lugar lo auxilió y lo llevó a su domicilio.

Para entonces Ismael ya había enviado un mensaje a sus padres diciéndoles, "Se me bañaron, me pegaron entre varios" y al llegar su padre Ricardo Apolonio le preguntó qué había pasado, en un intento por protegerlo acudió al lugar para hablar con los jóvenes pues quería impedir que se volviera a repetir y que lo agarraran solo y desprevenido.

Al llegar al domicilio donde se realizó la fiesta, la propietaria había cerrado el portón a fin de evitar un conflicto pero, "Polo" pidió que salieran los jóvenes que habían agredido a su hijo y la mujer se negó, justo después de darse la vuelta para retirarse del lugar, los jóvenes se brincaron la barda que estaba alta, querían golpearlos.

La investigación indica que Arnulfo N portaba un cuchillo con mango de color negro de 20 cm, mientras que Gilberto traía una navaja, "Polo" se subió a su vehículo en la parte del piloto, mientras que su hijo Ismael en el asiento de copiloto pero Gilberto se acercó a Ismael e intentó agredirlo defendiéndose, Ismael le pegó patadas en el rostro y Gilberto soltó la navaja que quedó en el interior del vehículo.

Por otro lado estaba Arnulfo N a quien señalan de haber agredido a "Polo", este ya se había quedado sin fuerza y no podía meter el cambio para huir del lugar, su padre le dijo "Tranquilo porque me picaron" por lo que le ayudó pero al avanzar no podía girar el volante, incluso se impactó con un auto estacionado, intentó quitarlo para manejar él pero no lo logró ya que su padre era robusto, no quedó otra opción e Ismael se subió en las piernas de su padre y emprendió la huida.

Llegó a su domicilio y ahí trasladaron a su padre al hospital, poco después les dieron la lamentable noticia, "Polo" había muerto debido a la lesión en el tórax que provocó un shock hipovolémico, fue agredido en tres ocasiones, la herida en el tórax fue profunda, de 2 cm de ancho, otra en el brazo izquierdo de 2.5 cm y otra en el abdomen de 2 cm que no fue penetrante .

Existe temor en Ismael a que los jóvenes lo agredan nuevamente por lo que el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso y como medida cautelar la prisión preventiva, Arnulfo N estará en las celdas del C4 hasta el próximo viernes a las 1:00 de la tarde cuando el juez determine su situación jurídica.

ARNULFO N DECÍA QUE ISMAEL LE CAÍA MAL PORQUE CANTABA FEO.

A las pruebas se suma la denuncia de la madre de uno de los amigos de Ismael que también fue lesionado pero afortunadamente no ponen en riesgo su salud. También existe la declaración de Gilberto quien menciona que Arnulfo N no podía ver a Ismael y constantemente decía que le caía mal porque cantaba feo.

"CUIDEN A SUS HIJOS"

En el desarrollo de la audiencia se notó a la madre de "Polo" muy consternada, le fue imposible evitar el llanto y en todo momento clavó la mirada de coraje, odio y rabia hacia el presunto homicida de su hijo.

Al terminar la audiencia salió del juzgado y comenzó a llorar, se acercó a los medios de comunicación y aunque se negó a dar una declaración, minutos después en voz baja pidió que se hiciera un llamado a la población.

"Dígales que cuiden a sus hijos, porque no se vale, no se vale, mi hijo era muy bueno y mire lo que le hicieron, dígale a los papás que estén pendientes de sus hijos", señaló la madre y se retiró del lugar.