Comparece hoy asesino de Tomás

Después de dos años de andar prófugo por el asesinato de José Tomás Trejo Hernández en la colonia Chinameca, este martes Omar “N” comparecerá ante el Juez, acusado del delito de homicidio calificado con ventaja.

Omar (N) junto a José Ricardo “R”, José Eduardo “M” y Julio César “N”, son acusados de linchar y asesinar a Tomás Trejo en noviembre del 2016, presuntamente por haberles robado una bocina.

El acusado deberá comparecer ante el Juez a las 10 de la mañana de este martes después de haber solicitado una prórroga de 144 horas para aportar pruebas que supuestamente demostrarían su inocencia.

De acuerdo a la información del expediente 385/ 2016, el asesinato ocurrió en noviembre del 2016, cuando los cuatro involucrados se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un domicilio en la colonia Chinameca.

El acusado deberá comparecer ante el Juez a las 10 de la mañana de este martes después de haber solicitado una prórroga de 144 horas para aportar pruebas.

Los acusados se descuidaron un momento y cuando regresaron se percataron que no estaba la bocina con la que estaban amenizando la reunión, sin embargo había sido escondida por la propietaria de la casa que quería que la dejaran dormir.

Los cuatro sujetos salieron a la calle encontrando a Tomás Trejo Hernández, que en ese momento caminaba a su casa, ahí lo atraparon y le exigieron que les regresara la bocina.

Los acusados lo golpearon salvajemente, lo llevaron arrastrando a un terreno baldío para seguir vapuleándolo y le arrojaron una piedra en la cabeza, lo que terminó por arrebatarle la vida, por lo que huyeron del lugar.

Al día siguiente, los elementos de la Policía Investigadora encontraron el cuerpo y dieron con los inculpados, que al no colaborar con las autoridades fueron detenidos bajo el delito de resistencia de particulares, mientras que lograron reunir pruebas bajo el delito de homicidio calificado.

En la audiencia inicial, los cuatro detenidos subieron al banquillo de los testigos para argumentar que los elementos los habían torturado, además que habían agredido físicamente a sus esposas para presionarlos a asumir su responsabilidad.

Las parejas sentimentales de los acusados también declararon haber sido torturadas psicológicamente, logrando armar una coartada para presentarla al juez, Iban Acosta Solís.

Los estudios médicos realizados a los detenidos reflejan que no tienen ninguna lesión que refleje que fueron golpeados, incluso las esposas de los acusados tampoco mostraban ninguna lesión, la autoridad judicial decidió dejarlos en libertad argumentando violaciones al debido proceso.

La apelación de la entonces Procuraduría General de Justicia permitió que se emitiera un citatorio nuevamente a todos los involucrados, pero solo se localizó a José Ricardo “R” pues el resto de los involucrados se fueron de la colonia inmediatamente después de quedar libres.

Con el mismo expediente que en noviembre del año pasado, el agente del Ministerio Público presentó al Juez al acusado, así como las pruebas que existían en su contra, determinando ahora si el auto de vinculación a proceso y fue enviado al penal de Saltillo donde permanece recluido.

La decisión equivocada del Juez permitió que tres de los cuatro involucrados tuvieran tiempo suficiente para darse a la fuga y hasta el momento solo se ha logrado la detención de dos y el resto están libres.