Comparece Salud ante el Congreso

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Con un surtimiento de medicamentos que ha alcanzado niveles de 87 por ciento y la adquisición de 23 ambulancias, el Gobierno del Estado que encabeza Miguel Ángel Riquelme Solís fortalece el sistema de salud en la entidad.

Lo anterior lo afirmó el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, durante su comparecencia ante los diputados del Congreso local, donde también informó el estado que guarda la dependencia a su cargo así como los programas que benefician a la población.

En lo que respecta al surtido de medicamentos, indicó que Impulsora y Cadenas Productivas es la empresa encargada de distribuirlos en 15 unidades hospitalarias de las ocho jurisdicciones sanitarias de la entidad, para lo que se ha aplicado una inversión de 91.2 millones de pesos.

Las ambulancias nuevas han sido distribuidas en todo el estado y que se suman al parque vehicular de 48 unidades que se tenían hasta el 2017, y que en total suman 71.

Puntualizó además que durante este año se han adquirido 23 ambulancias nuevas que han sido distribuidas en todo el estado y que se suman al parque vehicular de 48 unidades que se tenían hasta el 2017, y que en total suman 71, además de 34 unidades móviles.

Durante la presente administración se impulsará la Ley de Estado Cardio-Protegido, que permitirá abrir espacios donde se brinde atención primaria a personas que sufran un incidente cardiaco, así como la creación de servicios de hemodinamia (Código Infarto) y cirugías cardiológicas de rescate en Saltillo y Torreón, además de servicios de hemodinamia básica en Monclova y Piedras Negras.

Asimismo, se instalará un Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) con equipos de reacción inmediata integrada por 50 ambulancias, 44 ambulancias avanzadas, seis ambulancias de Terapia Intensiva distribuidas en Torreón, Saltillo, Monclova y Piedras Negras, con 318 personas que operarán 24 horas durante toda la semana.

Lo anterior lo afirmó el Secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, durante su comparecencia ante los diputados del Congreso local.

En cuanto a las acciones para proteger a la población del riesgo bacteriológico presente en el agua de uso y consumo humano, se realizaron acciones de cloración que la han colocado en los primeros 10 lugares a nivel nacional en eficiencia.

Derivado de ello, Coahuila ocupa el segundo lugar en el País con la menor tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años por enfermedad diarreica aguda, además de ser una entidad libre de cólera.

El funcinario estatal destacó que para prevenir enfermedades transmisibles por alimentos, entre los meses de diciembre a marzo se realizaron 748 verificaciones y 483 muestreos en diferentes establecimientos, además de que se tramitaron más de seis mil tarjetas de salud y se capacitó a cinco mil 299 manipuladores de alimentos.

También se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones sanitarias de los rastros, mataderos, asociaciones ganaderas locales, rastros tipo TIF privados y mataderos, promoviendo la modernización tecnológica y el mejoramiento de los procesos de operación de los mismos, lo que mantiene al estado libre de clembuterol.

En Coahuila, los servicios de salud están enfocados a la prevención y promoción de la salud y la corresponsabilidad del paciente en su autocuidado.

En lo que se refiere al tema de infraestructura hospitalaria y recursos humanos, expuso ante los legisladores que Coahuila cuenta con 228 unidades médicas y 19 establecimientos de apoyo, entre los que se encuentra el Laboratorio Estatal de Salud Pública, Centro Estatal de Transfusión Sanguínea y centros antirrábicos, así como oficinas centrales y jurisdiccionales.

Además dijo que se encuentra en proceso la construcción del Centro Oncológico de la Región Sureste y el Hospital Materno-Infantil, que tienen un avance de 96 y 89 por ciento respectivamente; la plantilla laboral es de ocho mil 520 trabajadores, de los cuales el 80 por ciento realiza funciones encaminadas a la prestación de servicios médicos.

Bernal Gómez destacó que Coahuila cuenta con dos bancos de sangre y 12 servicios de transfusión, en hospitales que se fortalecerán con la instalación de un Centro de Colecta para Donadores en el Hospital General de San Pedro para la extracción, conservación y almacenamiento de sangre.

En Coahuila, los servicios de salud están enfocados a la prevención y promoción de la salud y la corresponsabilidad del paciente en su autocuidado, así como brindar atención médica oportuna y de calidad en las unidades médicas e incorporar en los hospitales de Saltillo y Torreón el servicio de cirugía bariátrica y metabólica.

También se busca disminuir la incidencia del suicidio a través de la implementación de una estrategia intersectorial y multidisciplinaria, para la que se conformó un Comité Intersectorial.