Comparecerá médico a presunta negligencia

El médico del hospital Amparo Pape de Benavides, José Luis Aguilar Arriaga comparecerá en el Centro de Justicia Penal para responder a las acusaciones en su contra por el delito de negligencia médica.

A las 9 de la mañana de este martes, el médico deberá comparecer en el Centro de Justicia ubicado en Frontera para continuar con el proceso legal en su contra después de solicitar una prórroga presuntamente para aportar pruebas que demostrarían su inocencia.

De acuerdo a la información del expediente 626/2017, Eiraiz Lucas Cruz ingresó al nosocomio, sin embargo el médico le negó que estuviera en labor de parto, retrasó el nacimiento de su pequeña quien murió en el vientre.

La joven afectada interpuso una denuncia para solicitar justicia por el fallecimiento de la pequeña que solo ambicionaba tener entre sus brazos, pero a consecuencia de una mala atención no fue posible.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público solicitará la vinculación a proceso contra el imputado para continuar con las investigaciones en su contra por el delito que se le acusa.