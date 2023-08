Compete a AHMSA girar orden de desalojo

MONCLOVA; COAH.- Compete a la empresa Altos Hornos de México si solicita o no el desalojo de los obreros que mantienen un bloqueo en accesos de la Acerera, al momento ya se tiene una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables.

Lo anterior lo dio a conocer el delegado de la Fiscalía Rodrigo Chairez Zamora, asegurando que representantes de AHMSA ya han interpuesto una querella por lo que se está dando seguimiento y ya se cuenta con una carpeta de investigación.

"Hemos atendido algunos temas en cuanto a robos menores, como cables, pedaceria de acero no en grandes dimensiones pero se han atendido, dentro de la carpeta de investigación si hay algunos señalamientos no estamos en la facultad de hacerlos públicos, hasta en tanto no avancemos en la investigación y podamos enterar a la autoridad judicial si es que es el deseo de la empresa que sea de esta manera."

Explico que en cuanto a un posible desalojo lo habrá de considerar la empresa en su momento pues dentro de las facultades que tiene la fiscalía es únicamente integrar una carpeta de investigación dentro del código nacional de procedimientos penales.

"Se señala un procedimiento especifico, nosotros tenemos que señalarlo y seguirlo y asesorar a los representantes de la víctima en lo que se pudiera solicitar y una opción sería la de desalojo." Indicó.

Cabe recordar que desde la semana pasada trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México, mantienen un bloqueo en las entradas de la empresa y en el que acordaron permanecer hasta que les paguen todas sus prestaciones.