Compra gasolina y no sube “aguja”

A lo “chino” se cobró la clienta de una gasolinera al sur de la ciudad, después de que en dos ocasiones que surtió combustible no se le cargó, mientras que la gerencia se negó a reponer la gasolina a pesar de reconocer el error.

El día de ayer se generó una movilización policiaca a la estación de servicio ubicada en el cruce del bulevar Harold R. Pape y Puerta 4, debido a que Carolina Felan Martínez exigió que se le repusiera el combustible “robado”.

Señaló que el pasado jueves acudió a la gasolinera y cargo 300 pesos, pero que al encender la camioneta no se registró, por lo que acudió a la gerencia a preguntar y le dicen que vaya a dar una vuelta que en ocasiones tarda en subir la aguja.

El viernes regresó y vuelve a cargar gasolina y pasa lo mismo, por lo que informa al gerente Ramiro Reyes, para pedir que le carguen el combustible como es, ya que no sube el nivel de gasolina.

“Mi camioneta es una Kia Seltos, de reciente modelo que indica la cantidad de combustible y los kilómetros que pueden recorrer, pero que en las dos ocasiones no tuvo ningún cambio en los indicadores”.

Señaló que el gerente le dijo que era cuestión que la registrara la bomba de gasolina, que se fuera y que el se comprometía que si se quedaba la camioneta sin gasolina en menos de 100 kilómetros, le llenaba el tanque, lo cual se firmó en un documento que él mismo realizo con su puño y letra.

Tras recorrer 30 kilómetros la camioneta se quedó sin gasolina, pero al llamar al gerente le daba largas y no le reponía el combustible, es por eso que el día de ayer acudió a cargar su camioneta con 45 litros y al momento de cobrar entregó el documento firmado, que generó molestia en el gerente.

“De una manera me tengo que hacer escuchar, porque el señor no me atiende, no me quiere reponer la gasolina, ahorita viene muy y me dice muy enojado que hasta la tarde que porque hago esto y le dice al despachador que como el no lo autorizó, si no lo pago yo, se lo va a descontar a él, pero él no tiene la culpa”.

El gerente reconoció que hubo irregularidades, lo que atribuyó al uso del celular al momento de cargar gasolina, lo que bloquea el sistema, asegurando que las maquinas están reguladas por la PROFECO.