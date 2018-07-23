Compran robado casas de empeño

En las casas de empeño se han detectado objetos robados o de dudosa procedencia, por lo que se intensificarán los operativos de revisión para tratar de detectar y sancionar un posible mercado negro de los delincuentes.

A través de una denuncia anónima, una persona denunció que en una casa de empeño ubicada en la colonia Primero de Mayo había un artículo que le habían robado, incluso con factura en mano lo había reclamado pero no quisieron regresárselo.

También te puede interesar: Resucita obrero a niño en alberca

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chaires Zamora comentó que las casas de empeño que acepten objetos de dudosa procedencia o con reporte de robo incurren en el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Señaló que al aceptar el empeño de un artículo se puede abrir un proceso legal en su contra, además se resguarda el objeto para entregárselo a la persona que cuente con los documentos que acrediten su legítima propiedad.

Aseguró que hace poco más de un mes se firmó un convenio con una organización integrada por casas de empeño de la entidad donde se comprometieron a no incurrir en estas faltas, sin embargo continúan presentándose-

Dijo que a raíz de esta denuncia comenzarán operativos de revisión especial en las casas de empeño de la región, buscando detectar objetos de dudosa procedencia o con reporte de robo.

“La intención es cerrarle la puerta a los ladrones y una forma de evitarlo es que no puedan ofertar tan fácilmente los objetos que se llevan, es por ello que estamos buscando que no puedan comercializarlos”, recalcó el delegado.

Así mismo, Chaires Zamora comentó que las casas de empeño están obligadas a solicitar una copia de la credencial de elector, comprobante de domicilio y alguna factura que acredite la propiedad del objeto.

Señaló que en caso de no hacerlo incurren en una grave falta que podría ocasionarles un proceso legal por el delito de encubrimiento por receptación dolosa.