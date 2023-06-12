Con 40 grados de temperatura; Dejan perrita en el techo

Con una temperatura de 40 grados centígrados a la sombra y una sensación térmica superior, una perrita pasó el día en el techo de una vivienda en la Colonia Picasso.

A través de redes sociales, cibernautas de Facebook reportaron el hecho en la página de “Patitas Peludas”, para que se hiciera algo por el asoleado animal.

La publicación, como casi todas las de maltrato animal causó el enojo, la tristeza y la frustración de personas que aman a los animales.

En las imágenes puede verse a la perrita caminando por el borde del techo de la casa marcada con el número 1212 en la Calle Mónaco en la Colonia Picasso.

Hubo personas que pedían etiquetaran a Protección y Control Animal del municipio para que acudieran a atender la situación, luego que hay otros municipios y estados de la república mexicana donde se aplican multas a los dueños de mascotas que los tienen en el techo.

Incluso, en el caso de Monclova, donde la temperatura llega hasta los 40 grados centígrados y en un techo, una mascota no tiene dónde protegerse del sol.

De esta manera, se pidió ayuda para que se rescatara al animal, o se prohibiera a los dueños de la mascota y la vivienda, que no mantengan a la perrita en el techo.

Cabe señalar que en la vivienda hay un negocio, por lo que se hace suponer que sí habitan personas al interior pues, el negocio solo está en la parte frontal.