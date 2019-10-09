Con adeudos el 40% del transporte

Alrededor de un 40 por ciento de las unidades de transporte público presentan adeudos ante la Administración Local de Recaudación, por lo que también están siendo sujetos a sanciones en los operativos que realiza el Gobierno del Estado.

Durante los retenes que se han instalado en la última semana se han retirado de circulación unidades de taxi y de transporte público que cuentan con adeudos, lo que genera molestia entre los concesionarios.

Claudia Liliana Tovar Robles, responsable de la Delegación Centro de la Subsecretaría de Transporte y Movilidad, mencionó que el transporte público presenta un rezago de un 40 por ciento, donde se incluye transporte intermunicipal, municipal, taxis, transporte escolar y de trabajadores.

Mencionó que el principal rezago que se tiene en el transporte municipal, donde de 240 que se tienen registrados, únicamente están al corriente 114, que representa un 47 por ciento, por su parte el transporte intermunicipal están al corriente 138 de las 230 unidades que están en circulación que representa un 60 por ciento.

Las de mayor cumplimiento son las unidades de taxi, donde están al corriente 879 unidades de las mil 43 que hay en circulación en los municipios de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura, lo que representa un 84 por ciento de cumplimiento.

La responsable del transporte en la región Centro, señaló que hasta el primero de octubre permanecieron los incentivos para el transporte público, sin embargo hubo personas que no se acercaron.

Ahora tras los operativos que se han realizado se han acercado de 15 a 20 personas diarias para regularizar su situación.

Se indicó que tras concluir los incentivos, los concesionarios deberán acudir y pagar el 100 por ciento de su adeudo, así como los recargos, y se hizo la invitación para que acudan y no se vean afectados por los operativos.