Con agua ganaría Coahuila empresas a Nuevo León

Por la situación de la falta de agua que se vive en el Estado de Nuevo León se han enlistado a empresas que quieren instalarse en el norte del País, esperan que la Secretaría de Economía promueva a la Región Centro porque son muy necesarias nuevas inversiones.

Lo anterior lo comentó Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción señaló que la región está en abandono Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas estados a los que no se les ha tomado en cuenta ni se ha dado el valor que tiene.

La falta de recursos pasa a perjudicar mucho a la población, impacta la economía y no permite crecer al ritmo que deberían tener.

"Muchas empresas de Texas piensan en invertir en México, lo mismo empresas chinas como la de la batería de litio que invertirá millones de dólares y que va para Ramos Arizpe o Saltillo, pero se requieren igualdad de oportunidades, se tiene infraestructura pero se requiere el apoyo del gobierno y que apoyen a la gente de la Región Centro que sí sabe trabajar", comentó.

Seguirán insistiendo en autoridades estatales y municipales, hay un listado de empresas que están analizando donde instalarse, consideró que la Secretaría de Economía en el Estado promueva a la Región Centro para que lleguen aquí.

"En la Región Centro tiene ubicación estrategia, buena mano de obra, buenas vialidades, no se sabe porque no se han promocionado pero es momento que se tome en cuenta y detone, en Saltillo ya no caben, ni en Ramos Arizpe, tumbo a Torreón puede pero estamos mejor ubicado nosotros, ojalá que ahora sí nos tomen en cuenta", comentó.