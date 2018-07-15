Con gran carnaval Celebra 35 años Central de Dulces

Con un gran carnaval que recorrió las principales calles de la ciudad, la Central de Dulces celebró su 35 aniversario, donde los clientes fueron los invitados de honor como un agradecimiento por la preferencia y lealtad.

Un gran desfile de vehículos y animadores inició en la Central de Dulces ubicada sobre el bulevar Harold R. Pape, recorrió las principales calles de la ciudad otorgando obsequios a los ciudadanos, concluyó en la Central de Dulces Matriz, en donde se tenían preparadas grandes sorpresas.

Se llevó a cabo un show con el payaso Ricky Show Man y Martinete que pusieron a los niños a bailar y divertirse a cambio de varias sorpresas, regalaron muchos artículos, dulces, juguetes, bebidas pues además se contó la presencia de proveedores.

Esta es la mejor manera de agradecer a los clientes su preferencia durante mucho tiempo, los meses de julio y agosto son de aniversario y de grandes descuentos y ofertas en la Central de Dulces.

Durante 35 años la Central de Dulces ha ofrecido de los mejores productos de calidad, variedad, además del buen servicio de su personal.