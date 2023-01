Conato de bronca en Banamex; banco no les paga a jubilados del IMSS

Monclova, Coahuila. – Conatos de bronca, desesperación e impotencia entre los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social que acudieron la mañana de hoy lunes a las sucursales de Banamex Monclova, quienes fueron recibidos con la sorpresa de que no les iban a pagar su pensión.

Como es una costumbre, cientos de adultos mayores se dan cita en las sucursales de Monclova de Banamex desde las 4 y 5 de la mañana para ser los primeros en ser atendidos y recibir su pensión mensual.

Y es que pese a que el Instituto Mexicano del Seguro Social depositó el recurso económico en las cuentas de los pensionados que cobran el recurso en Banamex, personal de las sucursales en Monclova, les negaron incluso el acceso del banco, tras informarles que no les iban a pagar.

Se vivieron minutos de mucha tensión a las afueras de la sucursal Pape de Banamex, luego de que adultos mayores que esperan con ansia cobrar su pensión, no pudieron ingresar al interior del banco, por lo que fue necesaria la presencia de policías preventivos para calmar los ánimos.

La inconformidad de los jubilados es que en otras instituciones bancarias ya les pagaron la pensión mensual del mes de enero, y en Banamex, no, argumentando que el IMSS no les había depositado, versión que no creyeron los abuelitos.

"Los demás bancos ya están pagando desde el sábado y desde el viernes, nomas este banco no ha pagado. La ejecutiva del banco dice que el Seguro no les ha depositado a Banamex", señaló uno de los afectados.

"40 años cotizando y no nos pagan y ese dinero ya es de nosotros. En todos los bancos ya pagaron, quiere decir que ese dinero ya la liberaron, nada más Banamex no", señaló otro de los adultos mayores afectados.