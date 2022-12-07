Concientizan sobre el cambio climático

La presidencia municipal a través de la regiduría y dirección de Educación, en coordinación con el COECYT, (Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en Coahuila), pusieron en funcionamiento el Museo Móvil interactivo, para presentar el tema, “Interfaz Cambio Climático”, que está dirigido a todos los jóvenes y niños, con el objetivo de crear conciencia y despertar en ellos el interés de cuidar el planeta.

Rodrigo Cigarroa, que acudió a esta ciudad en representación del Dr. Mario Valdez Garza, director general del COECYT, dijo que para lograr ese cambio que se necesita para poder concientizar a todos los jóvenes y niños de los distintos niveles educativos, es que se puso en funcionamiento el Museo Móvil interactivo, donde se ilustra la forma en que está afectando al mundo, el cambio climático.

Qué es lo que se pide a los estudiantes incluyendo a la ciudadanía en general, que tiren basura, ni desperdiciar los recursos naturales como el agua, y de ser posible hacer uso de las energías limpias, porque están libres de contaminantes, lo que resulta importante para preservar el medioambiente.

La regidora de Educación, Dina Rotunno Aguayo, dijo que seguirán trabajando de forma coordinada con el Gobierno del Estado en temas tan importantes como es el cambio climático, con el propósito de heredar a las futuras generaciones un mundo más limpio y saludable.

Durante el arranque de este programa estuvieron en el presídium, la regidora Dina Rotunno, en representación del alcalde Dr. Mario Dávila Delgado; Rodrigo Cigarroa, que acudió a esta ciudad en representación del Dr. Mario Valdez Garza, director general del COECYT, Félix Alejandro Rodríguez, Subdirector de los Servicios Educativos de la Región Centro, así como Síndicas y regidoras.