Concluye capacitación en el ICATEC

Estudiantes del ICATEC Monclova concluyeron su periodo de capacitación, lo cual les dará una herramienta más para desarrollar su trabajo sea este por medio del emprendimiento o en alguna empresa de la localidad.

La Directora del plantel educativo Sonia Patricia Ramos dijo que la generación 2022-2023 tuvo como madrina de honor a la primera dama del municipio la Doctora Leticia Carrillo, quien les deseó mucho éxito a los hombres y mujeres que concluyeron su aprendizaje y quienes serán parte importante del sector laboral de la localidad.

Dentro del evento se realizó el reconocimiento a cada uno de los estudiantes que concluyeron sus estudios en especialidades como son Pailería, máquinas y herramientas, electrónica, refrigeración, electricidad, inglés, informática, dibujo, AutoCAD, mecánica automotriz, estilismo e inglés, quienes podrán gracias a los conocimientos adquiridos iniciar su propio negocio o laborar dentro de las empresas más importantes de este municipio.

“En esta ocasión concluyen su capacitación hombres y mujeres dispuestos a trabajar para sacar adelante a su familia, sabemos que tendrán muchas oportunidades de desarrollarse como profesionales ya que contamos con convenios de colaboración con empresas así como como con la COMPARMEX, CEMIC, CTM Y otras cámaras y organizaciones que saben del excelente desempeño que tienen nuestros egresados”.

Es importante señalar que el ICATEC tiene 60 años formando profesionales para trabajar o emprender su propio negocio, es por ello que están seguros de que cada uno de los egresados podrá laborar de excelente forma, pues tiene una capacitación de las mejores en todo el país.

También se debe resaltar la participación de las mujeres en estas capacitaciones, pues anteriormente solo se especializaban en áreas como estilismo e inglés y ahora están desarrollándose de excelente forma en pailería y soldadura, por lo cual son ampliamente solicitadas por las empresas de la localidad.