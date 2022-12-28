Concluye mañana programa de prepago

Este jueves 29 de diciembre concluye el programa Prepago 2023, implementado por el Gobierno del Estado en el pago de derechos de control vehicular, con el que se obtiene un descuento de hasta un 20 por ciento en el pago de derechos de control vehicular del próximo año.

El Administrador Local de Recaudación de Rentas, Pablo González González, hizo un llamado a los contribuyentes para que aprovechen el programa y accedan al descuento en su pago.

Recordó que el programa de Prepago arrancó el pasado 1 de diciembre y concluirá este jueves 29 de diciembre, por lo que llamó a la población para realizar su trámite en línea o acudir a las oficinas.

Señaló que al realizar el pago correspondiente del 2023 durante el mes de diciembre se aplica un descuento de más del 20 por ciento, en relación a lo que se pagará el próximo año.

En caso de que la población cuente con adeudo, puede ponerse al corriente y aprovechar el 100 por ciento de descuento en recargos y actualización.

Mencionó que en esta ocasión el pago corresponde únicamente a refrendo, por lo que el trámite y pago se puede realizar en línea, o centros comerciales, sin necesidad de acudir a las oficinas.

Dijo que se ha tenido una buena respuesta por parte de la población, y un gran cantidad de los contribuyentes cumplidos realizan este pago durante el mes de diciembre, con lo que además de aprovechar el descuento, participan en las sorpresas que da el Gobierno del Estado a los contribuyentes cumplidos.