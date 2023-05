Condenan a Lalo a la discapacidad

MONCLOVA., COAHUILA.-Será el próximo 23 de mayo en punto de las 11:30 de la mañana cuando se lleve a cabo la audiencia en contra de Obed "N" quien el 4 de septiembre del 2022 acuchilló a sangre fría a Eduardo de la Cruz Rangel mientras laboraban en una carnicería, causándole lesiones graves que a meses de la tragedia lo mantienen postrado en una cama bajo los cuidados de su familia.

María Catalina Guajardo, esposa de Eduardo pidió a las autoridades exigió a las autoridades que se tomen en cuenta todas las pruebas y agravantes para que Obed "N" pague por lo que le hiso a su esposo, quien presenta actualmente una lesión medular en la cervical 4 que le causaron la inmovilidad de los hombros para abajo.

Como familia estamos muy unidos tratando de sacar a mi esposo adelante, pues con 40 años él ya no puede trabajar y soy yo junto con mis hijos quienes lo atendemos de noche y de día, él no se puede mover, está consciente y puede hablar pero no puede moverse por sí mismo no hacer actividades simples como bañarse, alimentase, caminar y valerse por sí mismo derivado de la lesión recibida.

Catalina dijo que ella como esposa ha tenido que dejar de trabajar para atender al cien por ciento a Eduardo, por lo que viven de lo que gana su hija mayor trabajando en la maquiladora, mientras los dos hermanos menores culminan la preparatoria.

"Esta situación nos cambió la vida para siempre, mi esposo era un hombre fuerte, no se metía con nadie, incluso Obed "N" era su amigo, comían juntos todos los días en el trabajo, lo llevaba y lo traía en su motocicleta e incluso acudía a nuestros eventos familiares, por lo que no entendemos por qué lo agredió".-

La afectada dijo que su esposo no tienen pensión porque al momento de recibir el ataque, los dueños de la carnicería donde trabajaba no le tenían activo el seguro, por lo que hasta ahora le siguen entregando mil 100 pesos por semana como ayuda, sin embargo son muchas las necesidades que tiene, pues requiere desde equipo para rehabilitarlo, hasta enseres para su atención básica.

"Exigimos justicia para mi esposo, no queremos que después de la audiencia se deje al agresor libre, ni él ni su familia se han acercado con nosotros luego del ataque para ver cómo estamos, si mi esposo ha progresado o en qué situación vive, la verdad no queremos que salga porque nos da miedo que se acerque a nosotros, razón por lo que esperamos que las autoridades se apeguen a derecho y lo castiguen como el responsable de la agresión".

Catalina Guajardo dijo que en un inicio las autoridades quisieron manejar el incidente como si hubiera sido un pleito, pero asegura que no fue así y que su esposo fue atacado a la mala por su compañero de trabajo, por lo que piden que caiga todo el peso de la ley sobre él.