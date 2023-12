Condenan a Rubí a 9 años de prisión

FRONTERA COAH.- Fabiola Rubí Carrizales Ramírez fue condenada a 9 años de prisión sin beneficio alguno, esta es la pena máxima de acuerdo al Código Nacional vigente en el año 2017 cuando fue el accidente, tendrá que hacer una reparación de daños que asciende a más de un millón de pesos en agravio de las víctimas indirectas así como pagar una multa al estado.

Fue una maratónica audiencia de individualización de pena y reparación del daño de acuerdo al Código Nacional de Procedimiento Penales, inició a las 10:00 am y concluyó alrededor de las 7:00 pm, estuvo a cargo del Juez Oscar Cadena.

Se realizó la etapa de administración y desahogo de pruebas para que se individualizará a la sentenciada, el primero en pasar a la sala fue José de Jesús Delgadillo Carrizales, hijo de Yolanda Carrizales quien murió en el accidente que protagonizó Rubí aquel 28 de julio del 2017.

En la audiencia el joven habló sobre la relación con su madre, su muerte lo cambió todo, le es muy difícil superar la pérdida, buscó empleo fuera de Monclova porque para ir a su trabajo en Monclova pasaba por el lugar del accidente y los malos recuerdos se hacían presentes.

Posteriormente ingresó Laura Vielma, madre de Camila Ledezma Vielma, la jovencita de 14 años y 10 meses que perdió la vida por las lesiones generadas en el accidente.

Comentó que su hija estaba entusiasmada con sus XV años, soñaba con ser doctora, tenía muchas amistades, la jovencita fue tesorera de la mesa de la sociedad de alumnos de la secundaria, visitaban asilos de ancianos, orfanatos, repartían juguetes a niños de escasos recursos.

"Desde el primer día la extraño, ya no pude hablar con ella, recuerdo cuando la vi en el hospital y me quebré, le dije que le echara ganas, que la estábamos esperando y todavía recuerdo su carita, salió una lagrima de su ojo, una lágrima con sangre que me dio a entender que ella me escuchaba".

Laura mencionó que pretendieron culpar a Camila al decir que ella iba al volante y optó por interponer demanda porque para que no se manchara a su hija, también habló sobre los gastos funerarios.

Posteriormente se pidió al juez que tomara en cuenta como prueba los testimoniales de las víctimas directas Melissa y Debanhi.

"MEJOR HUBIERA MUERTO MAMÁ"

Gloria es la mamá de Rubí, estuvo presente en la audiencia le hizo saber al juez que su hija estudiaba, trabaja y que se habían cerrado muchas puertas laborales debido a su situación.

Señaló que para salir adelante Rubí vendía zapatos, bolsas, platillos de comida, además en la UTRCC, acaba de terminar una maestría en impuestos, cursaba la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Vizcaya y dio clases.

Señaló que Rubí es madre soltera de un adolescente de 12 años que depende de ella al 100%, estuvo casada pero el que era su esposo se fue y no volvieron a saber de él.

Indicó que Rubí tenía un trabajo en línea, desde su casa, en una empresa de seguros para viviendas que tiene oficinas en Cancún Quinta Roo, por lo que la joven tenía un ingreso de acuerdo a comisiones que le permitía vivir sola con su hijo, brindarle educación particular y ella también estudiar, mencionando que era posible porque ambos estaban becados ya que Rubí tenía promedio de excelencia.

Fue cuestionada respecto a cómo se pagaban los honorarios de los dos abogados particulares de Rubí, contestó que es gracias al apoyo económico de su esposo y padre de Rubí.

"Yo no he perdido un hijo pero el dolor que estoy pasando es muy grande, me duele en el alma, no hubiera querido que esto pasara, una vez mija me dijo, me hubiera muerto mamá, porque para ella también ha sido difícil, recibe ofensas, amenazas, se cerraron puertas", comentó la mamá de Rubí ante el juez mientras Rubí lloraba al escucharla.

Aunque también estaba programada que una hermana de Rubí pasara y declarara ante el juez, luego de la declaración de su madre Rubí se desestimó, fue entonces que terminó la etapa de debate, posteriormente el Ministerio Público dio su alegato de clausura.

DECLARA RUBÍ EN EL JUICIO.

Antes del veredicto final el juez preguntó a Rubí sí tenía intención de decir algo, la sentenciada señaló que sí, dijo que lamentaba mucho todo lo que ha pasado, que no quisiera que nadie estuviera pasando por eso, ni las familias de las víctimas ni su propia familia.

Comentó que aunque estuvo involucrada en ese accidente ha tratado de salir adelante, se ha mantenido callada por respetar y ver el dolor de la otra parte, nunca ha hablado ni brindó entrevista a la prensa por respeto a las familias de las víctimas.

Señaló que se le han cerrado puertas y cuando consigue trabajo, lo primero que les menciona es que está en proceso judicial pero terminan despidiéndola por constantes audiencias, mencionó que le hablaron de una empresa en Ramos Arizpe y acudió a audiencia para pedir permiso de ir.

"Mi hijo es lo único que me ha sacado adelante, quiero entender como dicen que no podré entender lo que sienten pero al imaginar que le pase algo a mi hijo yo estaría peor", comentó.

Rubí mencionó que fue maestra y con su experiencia siempre trató de hablar con los jóvenes para prevenirlos a que no tomen alcohol a que no manejen en ese estado, además hizo campañas en contra del suicidio y del alcoholismo.

"En este momento no quería comentar nada pero por favor, por favor considere que mi hijo me necesita, que solo somos él y yo, solo nos tenemos a los dos, es todo su señoría", concluyó Rubí quien se quebró en llanto cuando se dirigió ante el juez.

LA CONDENAN A PENA MÁXIMA EN PRISIÓN.

Tras el receso de una hora, el juez procedió a individualizar la pena y la reparación del daño por el delito de homicidio culposo agravado en agravio de Camila y Yolanda.

"Se dicta en contra de Fabiola Rubí Carrizales Ramírez la pena máxima de acuerdo al Código Penal Vigente en Estado en el 2017, que considera 9 años de prisión en centro penitenciario femenil que se le adjudique", señaló el juez.

Añadió que por reparación de daños materiales en favor de víctimas directas, Camila y Yolanda, lo cual entre el costo de la camioneta, gastos funerarios y la muerte, asciende a más de un millón de pesos.

Anunció el daño material en contra de Melissa y Debanhi, las dos jovencitas que iban en su vehículo y que resultaron con serias lesiones que les cambiaron la vida, a la fecha siguen en tratamiento médico y psicológico, en este punto no se cuantificó la cantidad, además se le aplicó una multa mínima en favor del Estado.

MP SOLICITÓ PRISIÓN INMEDIATA PARA RUBÍ.

Luego de la condena, el Ministerio Público solicitó que fuera aplicable el internamiento de Rubí, ya que ahora que está condenada a 9 años en prisión así como una reparación del daño que asciende a más de un millón, existía riesgo de que se diera a la fuga.

Luego de un debate entre las partes, el juez procedió a decidir, no solicitó su detención, dijo que de acuerdo a la ley, se tiene 48 horas hábiles para que Rubí se presente de manera voluntaria de lo contrario se girará orden de aprehensión en su contra.

Finalmente el juez programó una audiencia de revisión de medidas cautelares para mañana sábado 23 de diciembre a las 11:00 horas, donde se dará lectura de sentencia y entonces sí Rubí irá a prisión.