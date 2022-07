Condenan hoy a homicidas de" Chelita"

FRONTERA., COAH.- Por el delito de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad el juez dictaminará el día de hoy la sentencia en contra de Jordán "N", Uriel "N" y Jonathan "N" culpables del crimen de Elda Graciela Obregón Castilleja "Chelita".

Fue durante el juicio final que el tribunal deliberó por unanimidad la culpabilidad de los implicados en este asesinato, resaltando como prueba contundente las declaraciones emitidas por la joven "Karely" quien testificó que el 5 de octubre del 2019 citó a Chelita en la parte exterior de su domicilio en la colonia Emiliano Zapata a las 11:00 de la noche.

Ya estando en el lugar, Jonathan y Jordán provocan una discusión entre Elda Graciela y Karely, a quien incitan a golpearla con un bate en la cabeza, sosteniendo a "Chelita" de las manos mientras ella le propina un golpe en la parte izquierda de la cabeza, saliendo asustada corriendo hacia su domicilio y relatando esta acción a su hermana, para después acostarse a dormir.

Según los testimoniales, Chelita aún con vida se quedó recargada en una pared con los ojos abiertos un poco mareada, siendo los acusados y hoy culpables quienes se quedaron con ella en el lugar, comenzando los familiares de Elda Graciela la búsqueda de la menor la mañana del 6 de octubre, luego de que su madre notó que no estaba en casa, siendo días después que se encontraron los restos óseos de la menor en un terreno de la colonia Emiliano Zapata.

Dentro del juicio se mencionó que luego del análisis de los hechos suscitados durante la noche del día 5 de octubre del 2019 se logró acreditar el delito y la responsabilidad de Jordán, Uriel y Jonathan de acuerdo al testimonio y las pruebas presentadas durante el proceso.

En la investigación se realizaron pruebas periciales donde se analizó el perfil genético de los huesos encontrados en un arroyo seco de la colonia Emiliano Zapata, los cuales coincidían a las muestras obtenidas de ambos padres en un 99.9%, por lo cual se determinó que los restos óseos y molares sí pertenecían a la víctima.

Se mencionó que en lugar donde se encontraron los huesos de Elda Graciela, también se encontraron prendas de vestir entre las que se encontraban un sostén, un vestido amarillo y calzado color café los cuales eran propiedad de la víctima.

Es importante señalar que el motivo del fallecimiento de "Chelita" fue traumatismo craneoencefálico provocado por un objeto sólido, sin embargo la lesión que causó la muerte de la menor se encontraba en la parte frontal y derecha del cráneo de la víctima, lo que indica que la muerte no fue causada por el golpe que le propinó su amiga, ya que este se dio en la parte derecha de la cabeza de Chelita y no era de gravedad según los dictámenes periciales.

Cabe resaltar que "Karely" es una joven que presenta limitaciones en su inteligencia, pues cuenta con un déficit intelectual, sin embargo esto no trastoca su capacidad de memorizar hechos, por lo que sus declaraciones sí fueron tomadas como fiables durante el juicio.

BUSCARÁ DEFENSA RECURSO DE APELACIÓN O AMPARO

Ernesto Romero Guajardo abogado defensor de uno de los implicados en el caso de homicidio en contra de "Chelita" dijo que la ley contempla algunos recursos que utilizarán para manifestar su inconformidad ante los resultados de este caso, ya que asegura se realizó una mala valoración de las pruebas, por lo que acudirán ante un superior para que se revalore las pruebas y testimoniales del juicio.

Dijo que no descarta la posibilidad de solicitar un amparo para los tres implicados, ya que no satisface a la defensa la valoración de las pruebas, pues consideran que le están dando un valor preponderante a la declaración de una de la testigo, lo cual no les parece adecuado.