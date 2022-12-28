Condonará CFE pago a AHMSA

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) condonará el pago de servicio de energía eléctrica a AHMSA durante el primer trimestre del 2023, con el fin de que la empresa acerera estabilice su producción y pueda cumplir los pagos y compromisos que tienen con el Gobierno Federal.

Mediante un comunicado la paraestatal informó que debido a las complicaciones que ha presentado la empresa acerera, que representa el principal motor económico de la región Centro, el estado y pueblos circunvecinos, se optó por perdonar los primeros tres meses de consumo.

Señaló que durante los últimos meses la empresa tuvo dificultades para cubrir el pago de servicios, incluso aún se mantiene pendiente el pago del consumo de los meses de noviembre y diciembre, por lo que con el fin de apoyar a la economía de la siderúrgica, se condonarán estos pagos.

Recordó que miles de familias dependen de la producción de Altos Hornos de México, esto de manera directa e indirecta, por lo que el Gobierno Federal preocupado por la población, decidió otorgar este plazo para que la empresa se estabilice y cumpla con sus pagos, esto a pesar de que en reiteradas ocasiones el Presidente de la República señaló que no se rescatarían empresas.

Señaló que no sólo se otorgará esta prorroga a la principal empresa de la región, sino a todos los habitantes de Monclova y del estado de Coahuila.

En Periódico La Voz esperamos que tengan un buen día de los Santos Inocentes.