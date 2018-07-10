Conducir y ‘textear’ acapara infracciones

Conducir y utilizar el celular, ocupa la primera causa de infracciones a automovilistas de Monclova, así como el principal motivo de accidentes en la ciudad.

Manipular el celular mientras se conduce, implica pérdida de atención por valiosos segundos que pueden ser la diferencia entre chocar por alcance o atropellar a un peatón.

Rogelio Ramón Galván, coordinador de Agencia Fiscal.

Rogelio Ramón Galván, coordinador de Agencia Fiscal, informó que el 55 % de las infracciones son por el uso de celular al conducir, de ahí le siguen las sanciones por no utilizar el cinturón de seguridad y en tercer lugar el uso de cajones para personas discapacitadas.

Destacó que las sanciones por utilizar el dispositivo móvil ascienden a los 564 pesos, sin embargo con el estímulo del 50% que se otorga para pagar dentro de diez días es equivalente la cantidad de 282 pesos.

Por otra parte las sanciones para automovilistas que ocupan cajones de discapacitados son multados con 806 pesos, aun cuando es elevado el monto de la infracción por no respetar los espacios para personas con capacidades diferentes, ciudadanos no tienen cultura del respeto.