"Me arrastró con todo y manguera": despachador narra fuga de conductor que no pagó gasolina

Una carga de 2,300 pesos de gasolina fue el monto que el conductor de una camioneta blanca Silverado no quiso pagar y se dio a la fuga arrastrando a un despachador en una gasolinera de la zona centro de Monclova.

Se trata de José Luis Guel, despachador originario del municipio de Castaños, quien relató que la tarde del jueves atendió al joven, confirmado como menor de edad, que llegó a bordo de la Silverado y pidió tanque lleno, asegurando que pagaría en efectivo.

"Yo me entrevisté con él pero nunca bajó el vidrio, solo un poco para decirme que quería tanque lleno. Mientras cargaba gasolina aproveché para limpiarle el vidrio y me di cuenta que estaba muy nervioso. Vi que las placas estaban en una mica como si fueran de papel y me dio más cuidado. Apenas descolgué la manguera y se dio a la fuga; traté de detenerlo e intenté abrir la puerta, pero con la velocidad me arrastró y me golpeé. Duré de tres a cinco minutos inconsciente", narró.

El trabajador fue trasladado al Hospital del IMSS, y este viernes espera en Castaños la valoración de su médico familiar para recibir días de incapacidad.

De acuerdo con el testimonio de José Luis, fue gracias a otro cliente que presenció el hecho que se pudo localizar al joven, ya que siguió la camioneta hasta su domicilio y dio aviso a Seguridad Pública.

Más tarde, familiares del conductor se comunicaron con el despachador para expresar su disposición de cubrir el adeudo y reparar el daño.

"Ya me contactaron sus familiares y están en la mejor disposición de reparar el daño. Mis compañeros me dijeron que al parecer ya hicieron transferencia y pagaron la gasolina, y conmigo van a tratar; de lo contrario, estaré realizando la denuncia correspondiente", explicó.

Las autoridades municipales mantienen el seguimiento del caso y no descartan que, de no concretarse un acuerdo, se presente una denuncia formal contra el menor y sus tutores.