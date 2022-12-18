Confían emprendedores en las autoridades

Como un gran impulsor de los empresarios emprendedores, ha sido identificado el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, lo que ha servido a Monclova para reactivar la economía, a poco días de concluir el año, lo sigue demostrando, al acudir a la inauguración de “Birrieria la Mechita”, propiedad de la conocida, Claudia Mercedes Pedroza Espinoza.

El alcalde acudió al corte del listón de este negocio, acompañado de su esposa la presidenta Honoraria del DIF, Dra. Leticia Carrillo, para conocer las instalaciones que se ubican en la secundaria número dos con standard 4 en la colonia Obrera Sur.

Mercedes Pedroza, mejor conocida como Meche Pedroza, participó en un programa de televisión nacional, llamado Master Chef, donde representó bastante bien a Monclova, y gracias a esta incursión en la televisión nacional, “Meche”, se ganó el cariño y respeto de la gente, pues representó dignamente a Monclova y a Coahuila.

Tras cortar el listón inaugural, el alcalde deseo la mejor de las suertes en este nuevo reto, del que dijo saldrá adelante, porque esta es una buena oportunidad para que los monclovenses prueban una sabrosa birria al estilo de “Mechita”, quien junto con su familia ofrecerán el mejor de los servicios a la comunidad.