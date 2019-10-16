Confían que en el 2020 se recupere economía

El Secretario General del Sindicato Nacional Democrático señaló que el cierre del año será complicado, sin embargo confía que en 2020 cambiará la situación de la economía a nivel global y se recupere el mercado, lo que hará que la empresa salga adelante, y señaló que están haciendo lo necesario para proteger las fuentes de empleo.

Ante la declaración que dio el Presidente de Canacero Máximo Vedoya sobre la situación que existe en la industria a nivel global, lo que ha impactado a todas las empresas no sólo del ramo acerero, sino en general, Ismael Leija Escalante mencionó que el 2019 ha sido un año complicado.

El dirigente sindical señaló que hay personas que han criticado a Altos Hornos de México por la difícil situación que se vive al interior de la empresa, pero esto no es exclusivo de la acerera local, sino que es algo que se ve en todas las siderúrgicas.

Esto es algo que se ha venido mencionando desde hace meses, donde se ha dicho que los mercados se encuentran contraídos y es por eso que se redujo el consumo de acero tanto a nivel nacional e internacional.

“Se ha dicho que no es una situación propia de AHMSA, sino que es de toda la industria acerera del país y no sólo acerera, sino todas las ramas de la producción, ya que si no hay inversión, no hay crecimiento, hemos andado en varias partes del país y vemos obras que se encuentran detenidas, por lo que esperamos que las cosas cambien para el bien de todos los trabajadores”.

Lamentó que haya personas que quieran sacar tajada política de la situación que se vive a nivel nacional, y en lo local incluso han señalado en repetidas ocasiones que si la venta de AHMSA, que si la venta de la Laminadora en Frío, que únicamente son rumores para tratar de confundir a la población.

Leija Escalante mencionó que a diferencia de otras empresas de la región y del estado, en Altos Hornos de México se mantienen las fuentes de empleo de personal sindicalizado, que es un compromiso que se realizó con directivos de la empresa.

Aunque reconoció que es difícil que la situación mejore en lo que resta del año, confía que en 2020 se tenga otra política y reactiven las inversiones, para que se recupere el mercado y con esto la economía.