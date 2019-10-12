Confianza en que se recupere AHMSA

Los mismos trabajadores de AHMSA han sido testigos de la recuperación que ha tenido la empresa en los últimos meses, sin embargo señalan que es positivo que el mismo Director General de la empresa de a conocer la situación en la que se encuentran y confían en que el próximo año se tenga una recuperación.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático mencionó que la recuperación de la acerera es un punto que han venido observando y que se les ha dado a conocer por parte de los directivos de la empresa.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático.

Señaló que el Secretario General Ismael Leija Escalante y el Comité Ejecutivo Nacional, mantienen una estrecha comunicación con los representantes de la empresa, para estar al pendiente de la situación y se les ha dado a conocer que todo va por buen camino y que se están buscando estrategias para salir adelante.

“Nos da gusto la declaración que hizo el Ingeniero (Luis) Zamudio, más que todo que los trabajadores se den cuenta de la situación y se despejen las dudas que existen, y que esto lo den a conocer las personas que deben hacerlo”.

Mencionó que el contrato que se estableció con Caterpillar viene a dar un impulso a Altos Hornos de México, ya que representa una importante producción y así se están buscando nuevos clientes.

Así mismo dijo que es bueno que los representantes de la empresa despejen las dudas de la supuesta venta y se dé a conocer que se están buscando alternativas para que inyecten recursos a la siderúrgica.

Confían que iniciando el próximo año se abran las ventas y de acero y mejore la situación de la siderúrgica.

Dejo en claro que lo importante es que se mantiene el compromiso por no afectar las fuentes de empleo del personal sindicalizado y se dejó en claro que de haber algún movimiento en la empresa, se respetaría el contrato colectivo y el Sindicato Nacional Democrático continuaría representando a los trabajadores.