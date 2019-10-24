Confianza por liberación de cuentas de Ancira

Representantes de los trabajadores de AHMSA confían que con el descongelamiento de las cuentas personales del Presidente del Consejo Administrativo, se dé mayor flujo de efectivo en la empresa y esto permita una mayor recuperación.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático señaló que la noticia de que se desbloquearon las cuentas personales de Alonso Ancira Elizondo genera confianza entre los trabajadores, ya que esto permitirá que se acceda a créditos y se tenga una mayor inversión en la empresa.

Mencionó que las autoridades mexicanas han determinado que no se cuenta con elementos para congelar las cuentas, lo que también demuestra que las acusaciones que se hicieron en su contra fueron “al vapor” y no están fundamentadas.

Esto genera confianza entre los trabajadores de la factoría, tanto sindicalizados como de confianza, ya que esto permitirá mayor dinamismo económico, que permitirá que AHMSA salga adelante.

“Sabemos que necesitaban préstamos para salir adelante y no se autorizaban por la situación en la que se encontraba Alonso Ancira, pero esto vendrá a generar confianza entre acreedores, empresarios, clientes, y proveedores, para volver a invertir y otorgar créditos que permitan la operatividad de la siderúrgica”.

Señaló que esto es un aliciente para los trabajadores, ya que se espera que con esto se pueda disponer de mayor capital y se realicen las inversiones necesarias.