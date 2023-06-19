Confirma IMSS investigan a 3 empleados

Con relación a la publicación sobre supuesto robo de gasolina en las instalaciones del Hospital General de Zona No. 7, la Representación del IMSS en Coahuila confirmó que derivaron a tres trabajadores al área jurídica para su investigación.

A través de una tarjeta informativa el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Coahuila, informó que instruyó la investigación de los trabajadores por la presunta sustracción de fluidos del Hospital.

Aclaró que el área de Servicios Generales tiene un estricto control respecto al abastecimiento de gasolina en las unidades oficiales, como parte de ello solamente pueden surtir en sitios autorizados y en ninguna circunstancia se permite el uso de bidones u otro tipo de recipiente.

Asimismo indicó que con el objetivo de reunir mayores elementos se solicita respetuosamente a los denunciantes contribuir con mayores evidencias que aporten a las averiguaciones para deslindar o fincar responsabilidades.