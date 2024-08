Confirma Manolo ambulancia al GRUM

El gobernador del estado, Manolo Jiménez confirmó al GRUM, rescatistas voluntarios, que los tiene contemplados en primer lugar para donarles una ambulancia en cuanto las adquieran a través de los programas de salud.

El coordinador del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, Rodolfo Reyna Ramón se acercó al ejecutivo mientras éste supervisaba el avance de la obra de ampliación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Una vez que recibió la cálida respuesta indicó que ya le habían hecho esta petición desde que él andaba en campaña y les confirmó que los tiene contemplados y no los ha olvidado.

"No me dijo cuándo, solo me dijo que me llegará con la sorpresa cuando ya tengan las ambulancias para entregarnos una", comentó.

Dijo que actualmente el GRUM tiene dos ambulancias, pero la atención que dan abarca Monclova, Castaños, Frontera y San Buena, por lo que es una extensión bastante amplia y en ocasiones no se dan abasto.

Señaló que incluso le dijo que no necesitaban precisamente una ambulancia nueva, solo en buenas condiciones y el gobernador le respondió que tuviera paciencia que sí se las entregará.

El GRUM tiene actualmente 28 elementos activos, entre hombres y mujeres, algunos son paramédicos certificados y otros son estudiantes de enfermería que pronto obtendrán su licenciatura.

Explicó que el promedio de servicio que tienen es de 14 a 15 atenciones a veces en un solo día, dependiendo sobre todo, si es fin de semana.

Rodolfo Reya destacó que están muy entusiasmados porque pronto podrán equipar más a la corporación para seguir con el servicio de atención a las personas que están en una urgencia o requieren un rescate.