Confirman peritos culpa de accidente

Los estudios periciales realizados por la Fiscalía General del Estado confirmaron que la señora Rosanilda Castro Campos, quien murió en un accidente automovilístico en avenida Las Torres, fue la responsable del accidente, eximiendo al otro conductor de cualquier culpa.

De acuerdo a los estudios realizados por peritos de la dependencia, la única responsable es la conductora del auto compacto que circulaba por el acceso a la colonia Campanario y que se incorporó sin hacer alto a la avenida Las Torres.

Según el estudio realizado por la dependencia, la fallecida, quien viajaba junto a su esposo Perfecto Rodríguez y su nieto en un vehículo Honda color blanco se atravesaron en la avenida, sin tomar las medidas de prevención.

En ese momento iba transitando Emmanuel Hernández quien conducía una camioneta Chevy Tornado que se los llevó de encuentro, ocasionando que la conductora de la otra unidad perdiera la vida de inmediato y resultaran dos personas más lesionadas.

El peritaje quedó a disposición de la familia de la fallecida, buscando que pudieran constatar la información y evitar que pueda generarse alguna confusión o mal entendido sobre el dictamen de responsabilidad.

Debido a esta situación se le otorgó la libertad a Emmanuel al comprobarse que no fue el responsable de ocasionar el accidente, sin embargo, al ser considerado como afectado no podría buscar una reparación del daño porque quien propició el accidente falleció.