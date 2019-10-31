Confirman un caso de dengue

Se tiene un caso de dengue confirmado en la ciudad además de 3 casos sospechosos de Zika en menores de 10 años, lo anterior lo dio a conocer Arturo González doctor del DIF quien mencionó que la Secretaría de Salud ya actuó y que estarán coordinados para evitar que se siga expandiendo.

Dijo que lo anterior fue informado por el doctor Faustino Aguilar Jefe de Jurisdicción Sanitaria 04, por lo que está confirmado, hay un caso de dengue en la Zona Centro por calle Garita y Jesús Silva dónde se hizo un cerco sanitario.

Arturo Gonzalez, doctor del DIF.

Explicó que se trata de un dengue clásico, no es hemorrágico pero de todas maneras hay que estar al pendiente, la Jurisdicción Sanitaria ya fumigó y lo que están pidiendo es apoyar en la descacharrización, por lo que el municipio está por iniciar con estas acciones.

El doctor mencionó que los casos sospechosos de Sika en tres menores de 10 años de edad, no han sido confirmados por el laboratorio, los niños tienen síntomas por lo que se encuentran bajo observación.

Señaló que ya empezaron a trabajar con ovitrampas en las diferentes colonias, para revisarla por semana, de acuerdo a la cantidad de huevecillos se da prioridad para buscar la fumigación.

“Nosotros apoyamos a través de departamentos de forestación que tiene vehículos necesarios para dar vueltas, recoger basura, limpiar baldíos y recipientes que puedan tener agua, porque las larvas crecen en una semana, ponen en huevo y tardan de 10 a 15 días en hacerse el mosquito”, comentó.

Dijo que si el mosquito picó a alguien que tiene la enfermedad está contaminado y se hace una cadena, por eso se tiene que hacer un cerco sanitario y trabajo urgente, de aislar esa área.

Las colonias que han resultado positivos son las Miravalles, Estancias, Las Flores, Asturias, Elsa Hernández en estas colonias se ha tenido prioridad debido a que han resultado con mayor número de huevecillos.