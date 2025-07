Protesta de ex trabajadores de AHMSA bloquea planta contra empresa Levy

Este jueves por la mañana, un grupo de ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) encabezados por Hervey Valenzuela intensificó su protesta al ingresar a las instalaciones de Puerta Uno y bloquear completamente los accesos, con el propósito de impedir que la empresa extranjera Levy continúe con sus operaciones dentro de la planta.

"De puro trabajador caer en esa sanción, ahorita nos conviene caer en sanciones. Ahorita buscamos respuestas, buscamos congruencia, asertividad de cada uno de ellos. El síndico dice puras incoherencias para mí y nosotros seguimos firmes. Y se lo decimos fuerte, quedito, como lo quiera escuchar: ni un activo sale de planta uno ni de planta dos", expresó Valenzuela ante los medios de comunicación.

Durante la protesta, señaló que mientras a algunos trabajadores con más de tres décadas de antigüedad apenas les ofrecerían cantidades mínimas de liquidación, la compañía Levy sigue entrando y saliendo de la planta con aparente privilegio. "¿Por qué esa compañía tiene el privilegio de que siga entrando? Ya no podemos seguir permitiéndolo", cuestionó.

Valenzuela mencionó que también se está señalando a Mónica Elizondo, cuyo nombre —según indicaron— forma parte de las nóminas de personas que recibirían pagos millonarios en el proceso de quiebra. "Algo está pasando aquí para que esa compañía siga entrando. No podemos seguir así", advirtió.

Los manifestantes hicieron un llamado a la ciudadanía para que comprendan las razones de su movimiento. "Invitamos a la gente, de veras, difundan su noticia como ustedes lo saben hacer en los medios de comunicación. La otra parte la hace la ciudadanía. La ciudadanía que estamos afectados como obreros, porque mucha gente nos critica y nos juzga. Al final de cuentas, el movimiento es este porque estamos buscando nuestros pagos bajo nuestro contrato colectivo de trabajo", explicó Valenzuela.

Recordó que el contrato con la empresa no se firmó bajo una ley de quiebra, sino bajo acuerdos laborales que consideran que siguen vigentes. "A mí no me contrató una ley de quiebra, a nosotros no nos contrató una ley federal de trabajo. A nosotros se nos hizo un contrato colectivo de trabajo en el tiempo que venimos a firmar aquí", señaló.

Valenzuela dijo que no buscan confrontaciones violentas, pero si no hay respuestas claras, advirtió que podrían escalar las acciones. "No queremos llegar a algo de lo que años atrás se vivió. Tratamos de llevarlo pacíficamente, pero si quieren ese tipo de reacción, no va a haber más que empezar a hacer lo que no queremos hacer, porque no queremos que nos tengan tachados como liosos, como problemáticos. Pero ellos también tienen sus familias y están afectados, aunque realmente no lo ven así porque están recibiendo una orden porque se les está pagando quincena tras quincena. Si no se les pagara, estarían en la misma situación que nosotros. No estuvieran aquí."

Antecedente de la relación Levy-AHMSA

Cabe recordar que en una nota publicada el pasado 25 de junio por este medio, se documentó que los trabajadores mantenían vigilancia en Puerta Tres ante las constantes entradas de Levy, empresa extranjera que años atrás participó en el proyecto de recuperación de acero dentro de la acerera. Desde entonces, los obreros han denunciado que Levy continúa operando mientras miles de empleados permanecen sin empleo ni liquidación.

El bloqueo en Puerta Uno se mantiene de forma indefinida hasta que exista una respuesta concreta sobre la situación de la compañía Levy y los pagos que corresponden a los extrabajadores.