Confusión, hermetismo y pasarela en explosión

La información de una explosión que se suscitó en punto de las 11:30 de la mañana en el área de Línea de Tira de Laminadora en Caliente de la planta 1 de Altos Hornos de México provocó incertidumbre y temor entre las familias de los obreros que trabajan en ese lugar, por lo que el área de urgencia de la clínica 7 del IMSS comenzó a llenarse de personas quienes fueron llamadas por personal de protección industrial informándoles que su esposo, hijo o hermano estaba lesionado y que serían trasladados al hospital.

Fue al medio día cuando el ir y venir de personas se podía ver en el área de urgencias de la clínica 7, quienes en su rostro denotaban nerviosismo y temor, ya que en redes sociales habían observado videos donde se apreciaba un gran incendio al interior de Altos Hornos, por lo que las especulaciones fueron muchas en un principio pues nadie daba información sobre el estado de salud de los obreros.

De inmediato, líderes sindicales (Ismael Leija) dieron a conocer a los familiares ahí presentes que se estaba investigando la razón por la que se suscitó el accidente, asegurando además que se brindaría todo el apoyo necesario para que los afectados recibieran la atención oportuna desde su llegada y hasta que estuvieran totalmente recuperados.

Las horas pasaban y los familiares de los 11 obreros lesionados solicitaban se les diera información de cada uno de ellos, siendo en su mayoría solo lesiones menores las que presentaban las cuales no requirieron hospitalización, solo observación por un par de horas, sin embargo, uno de ellos de nombre Hugo Macias Tijerina sí contaba con quemaduras de segundo grado en diversas partes de su cuerpo.

Fue un familiar de Macias Tijerina quien explicó que el trabajador presentaba lesiones en la cara, brazo y pierna, las cuales ameritaban atención urgente, pues, aunque no se encontraba grave, sí se requerían sedarlo y atenderlo de manera inmediata pues las lesiones que presentaba eran de segundo grado.

Durante la tarde, se pudo observar cómo los representantes de los sindicatos entre los que se encontraba el secretario de Previsión Social Roberto Rodríguez Martínez, entraban y salían en reiteradas ocasiones de la institución, asegurando que no podían emitir ninguna declaración, pues la empresa sería la encargada de emitir el informe oficial de los lesionados.

Trascendió que fueron 11 los obreros que tuvieron que ser trasladados al hospital, pues además de quemaduras de primero y segundo grado, algunos de ellos presentaban molestias auriculares y dolores diversos debido a la exposición al fuego, sin embargo, los que no presentaban lesiones de consideración fueron dados de alta un par de horas después de ser ingresados.

Al tratar de dialogar con familiares de las personas lesionadas, estos en todo momento se negaron a ser entrevistados, asegurando que la gente del sindicato no les permitía emitir ninguna declaración y que serian ellos los que el día de hoy informarán lo que sucedió, el estado de salud de los lesionados y sobre todo como se manejarán los trámites de incapacidad y rehabilitación de quienes tuvieron quemaduras de segundo grado.

"Estamos aquí y solo están llamando de uno en uno a los familiares de los heridos, en mi caso estoy a la espera del estado de salud de mi hermano, ingresé y logré verlo, solo trae unas quemadas pequeñas, pero estamos preocupados, porque no sabemos si internamente el calor generado por la explosión pueda provocarle alguna secuela".

Por su parte los familiares de Hugo Macías explicaron que, aunque él se encontraba estable, era mucho el dolor que presentaba en sus quemaduras, pues las llamas lograron alcanzar su rostro y causarle quemaduras de consideración, por lo que esperarían a que le realizaran los análisis pertinentes para determinar si se quedaría a recibir la atención médica ahí en el hospital o tendría que ser trasladado a otra clínica.

Con el pasar de las horas los familiares comenzaron a tranquilizarse pues cada uno recibió el reporte médico de sus heridos, incluso algunos de ellos fueron dados de alta y sacado por otro de los accesos al nosocomio, pues a decir de uno de los familiares, no querían que fueran entrevistados por los medios de comunicación, por lo que en todo momento los representantes sindicales y los de la empresa se encontraban en la puerta principal del área de urgencias sin querer emitir ninguna declaración.

Fue en punto de las 6:00 de la tarde cuando el secretario de Previsión Social explicó que no podía dar declaración sobre el número de lesionados y de los trabajadores que permanecerían internados en la clínica 7, asegurando que solo el vocero del sindicato Carlos Garza podría emitir algún tipo de información.

"Apenas están realizando la valoración de lo que sucedió, no puedo emitir una información errónea porque me voy a meter en problemas, ya este jueves tendrán todos los datos reales y detalles emitidos por el sindicato, pero en mi caso no les puedo declarar nada".

Sin embargo de manera extraoficial trascendió por medio del personal de la clínica 7 que fueron 11 personas las que ingresaron después del accidente, los cuales fueron valorados y puestas en observación, para después de un par de horas comenzarlos a dar de alta, no sin antes solicitar a los familiares su ingreso a la clínica para recibir las instrucciones de cuidado, recetas y todo lo necesario para brindar los cuidados a sus familiares en el hogar

Los integrantes del sindicato quienes constantemente entraban, salían y se quedaban en las puertas de acceso del área de urgencias de la institución, de forma hermética se negaron a aportar algún tipo de dato sobre el estado de salud actual de los trabajadores y el número de personas que se quedaron internadas en el hospital, asegurando que todo ellos se apegarían al comunicado oficial emitido por el vocero del sindicato de la sección 147.

Al caer la noche, llegaron un grupo de trabajadores de la empresa siderúrgica con la intención de conocer el estado de salud de sus compañeros, asegurando que el accidente fue provocado por una fuga de aceite del proceso contenido a presión en una tubería, la cual al entrar en contacto con la llama de un soplete, originó el flamazo, provocando lesiones entre los que se encontraban más cerca de la tubería.

"Fue un accidente, en todas partes suceden, en este caso fue una fuga que gracias a dios no pasó a mayores, la mayoría de mis compañeros al parecer están bien, no nos permitieron ingresar al hospital solo nos dijeron que había cinco personas aun internadas, pero algunas de ellas posiblemente serían dadas de alta durante la noche, pues ninguno de ellos presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida".

Cabe mencionar que al ser llamados los familiares de los lesionados se logró conocer la identidad de los mismos siendo:

Pedro Torres Alvarado.

André Gutiérrez García quien apenas tiene una semana de haber ingresado a laborar como sindicalizado y cuenta con 21 años de edad.

Juan Valadez

Antonio Ruíz.

Guadalupe Leija Morquecho

Daniel Macias

Noé Ortiz Garibay

Melchor Ortiz.

Víctor Manuel Herrera

Adán Briseño

Hugo Macías Tijerina (Quien presentó quemaduras de segundo grado en cara, brazo y pierna)

Y el practicante Carlos Ernesto Rodríguez.