Conmemora Día Mundial contra Trata de Personas

Piedras Negras, Coah.- Para conmemorar el Día Mundial contra la Trata de Personas, el 30 de julio se llevarán a cabo pláticas dirigidas a estudiantes de la Universidad Vizcaya de Piedras Negras y a la comunidad de Morelos en la Infoteca.

Además, en Zaragoza se impartirán estas pláticas los días 2 y 3 de agosto, informó la encargada del Instituto Coahuilense de las Mujeres en la Región Norte, María Guadalupe Piña Cázares.

En esta fecha se busca concientizar a la población sobre el delito que constituye explotar a mujeres, niños y hombres con diversos propósitos, entre ellos el trabajo forzoso, del que cerca de 21 millones de personas en el mundo son víctimas, de acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció un Plan de Acción Mundial para integrar la lucha contra la trata de personas, fomentar el desarrollo y reforzar la seguridad internacional.

Y en apoyo a estas acciones, el Instituto Coahuilense de las Mujeres imparte pláticas a cargo de personal del área de psicología dirigidas estudiantes y público en general, para contribuir a la erradicación de esta problemática que afecta a muchas personas, dijo la responsable de la dependencia estatal en la Región Norte.

Como parte de las actividades que desarrolla el Instituto, también se llevará a cabo una capacitación sobre violencia de género, con el interés de que la ciudadanía replique estos conocimientos en sus colonias para el beneficio de las mujeres.

Expresó que para conmemorar el Día Naranja —de la lucha para la erradicación de la violencia de género— se realizará un mural en el Centro de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social este 25 de julio a las 18:00 horas, pláticas informativas en la Casa de la Cultura de Nava y una función de cine en Zaragoza.

Agregó que continúan brindando atención sobre los servicios que ofrece el Instituto Coahuilense de las Mujeres a través de los módulos móviles en ejidos y localidades alejadas de los municipios de Acuña, Guerrero, Nava y Piedras Negras.