Conmemora Piña acontecimiento

Con una ceremonia cívica encabezada por el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya se conmemoró el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la que hoy todos los mexicanos gozamos de libertad, democracia y derechos.

Fue en la explanada de la Presidencia Municipal dónde se llevó a cabo el evento al que asistió el subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, titulares de zonas escolares, regidores, maestros y alumnos de diversas instituciones educativas.

El acto inició con el protocolo de honores a la bandera en donde se contó con la participación de la escolta de Seguridad Pública Municipal y se dio una breve reseña de esta importante fecha por el regidor de Arte y Cultura, Salvador Estrada de los Santos.

1 / 2 Se colocó una ofrenda floral en el busto de Venustiano Carranza quién hizo valer la constitución de 1917. 2 / 2 Se contó con la participación de alumnos de diversas escuelas y la escolta de la policía municipal. ❮❯

Un 5 de febrero de 1917 fue promulgada la constitución en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como producto de los movimientos revolucionarios de 1910.

Este documento continúa vigente, consta de 137 artículos aunque a lo largo de la historia ha sido reformado en más de 200 ocasiones.

En su mensaje el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya indicó que una ciudad que no sabe de dónde viene no tiene la menor idea de hacia dónde va por ello no dejan pasar las fechas importantes que representan la historia de nuestro país.

Al concluir el evento los asistentes procedieron a colocar una ofrenda floral en el busto del coahuilense Venustiano Carranza Garza y hacer una guardia de honor para rendir homenaje.