Conmemoran Día Mundial del SIDA

MONCLOVA., COAH.-Cada año el día 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA, padecimiento que ha cobrado miles de víctimas alrededor del mundo y por el que se está trabajando en programas de prevención para evitar que más hombres, mujeres y niños resulten contagiados.

Por medio de la Secretaría de salud se atienden actualmente 123 casos de personas portadoras del virus, las cuales llevan tratamiento con diversos antiretrovirales que les permiten tener una mejor calidad de vida pero sobre todo les permite tener el virus solo en las células y no en la sangre, ya que es ahí donde se desarrolla, contagia y causa más efectos de forma rápida.

Cada año se atienden entre 10 y 12 nuevos casos, es por eso que se tiene que estar al tanto de las personas que dan positivo a su prueba, pues el costo de los tratamientos anti retrovirales son muy caros y no todas las personas pueden tener acceso a ellos.

A las mujeres embarazadas se les realizan tres pruebas, una al inicio del embarazo, una cuando va este a la mitad y otra al final con la intención de ver por la salud de la madre y su producto, toda vez que en muchos de los casos es al momento del parto cuando la mujer contagia al bebé y se le tiene que brindar un tratamiento especial, mientras que la madre no debe amamantar al pequeño y tiene que tomar algunas otras medidas de prevención.

Es raro que se den positivos en mujeres embarazadas pero si existen casos, también las personas adictas y sobre todo quienes se dedican al sexo servicio tienen un mayor riesgo debido a que no todas llevan a cabo los cuidados necesarios como son el uso del condón en cada relación sexual.

El tratamiento para las personas que son 0 Positivo es diferente a quienes presentan la enfermedad en la sangre, ya que no es lo mismo quienes lo portan a quienes lo diseminan, es por ello que la atención se tiene que dar inmediatamente después de que les resultan las pruebas positivas.

Cabe mencionar que actualmente existen pacientes niños, mujeres y hombres que padecen la enfermedad, sin embargo quienes son portadores, viven su vida de forma casi normal, mientas quienes lo tienen ya en la sangre, se les brinda un tratamiento más intensivo, pues presentan problemas como pérdida de peso, neumonía, problemas del corazón, hígado, riñón y sobre todo del pulmón.