Conoce a "Samuel" el bebé que nació en el centro de Monclova

"Aunque fue un parto diferente, recibimos a mi pequeño "Samuel" con mucho amor" dijo la señora Lizeth Flores Torres quien diera a luz en el interior de su auto estacionado en la avenida Constitución Mexicana el pasado lunes al medio día.

La ahora madre de tres hijos relató que había salido con su madre Alma Delia a realizar unas compras a la Zona Centro de la ciudad cuando de manera repentina comenzó a sentir dolores, por lo que le sobrevino el alumbramiento con 38 semanas de gestación.

Lizeth dijo que gracias al apoyo de su mamá logró tener a su bebé de forma rápida y segura, ya que sintió tan solo dos dolores cuando su madre llamó al 911, dónde le darían instrucciones para apoyarla en lo que llegaba la ambulancia.

"Mi madre me ayudó porque intentamos subir al carro y manejar a un hospital sin embargo ya no pude hacerlo, pues me dieron dos dolores fuertes y de manera rápida el bebé alumbró, llegando los paramédicos a cortar el cordón umbilical minutos más tarde".

Lizbeth quien es habitante de la colonia Oscar Flores Tapia mencionó que este bebé llegó a llenar de alegría su hogar, aunque nació en condiciones extremas, pues hacia mucho calor y nació en pleno medio día en su automóvil.

Samuel nacio en muy buenas condiciones de salud, pesó 3 kilos 135 gramos y es una gran bendición de Dios que este sanito, relató la madre al salir del Hospital Amparo Pape de Benavides.