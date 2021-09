Constantes apagones en Colonia Pedregal

MÓNICA MEZA/ LA VOZ. Vecinos de la colonia Pedregal de San Ángel ya están cansados de los constantes apagones de energía eléctrica pues en el lugar existe un problema al cual la CFE no da solución final, sino que hacen su "Mexicanadas" y constantemente se quedan sin electricidad.

Así lo dieron a conocer vecinos del lugar, Jesús Prado Tijerina, dijo que en esta ocasión se botaron las cuchillas, se pegaron los cables de alimentación que van a las mufas.

"Van como cuatro veces seguidas, dura dos o tres días y vuelve a pasar, según dijeron que iban a cambiar el trasformador pero solo ponen mejoralito, dijeron que era por el exceso de consumo", comentó.

Indicó que en la calle San Nicolás en la Pedregal de San Ángel es donde constantemente se va la luz afectando a entre 20 y 30 familias, temen que con uno de estos apagones afecten a los aparatos eléctricos como el refrigerador, la televisión, el aire

"Ahorita ando de tercera no he dormido nada y ¿cómo?, con el calorón no se puede, nos da pendiente que nos afecten los aparatos, no ha pasado hasta ahorita pero puede pasar y mejor vale prevenir", comentó.