Consterna a Nicaragua fallecimiento de Izamar

MONCLOVA., COAH.-Como una pesadilla catalogaron la muerte de Izamar Medina sus familiares y amigos del barrio de Tinoco en Chinandega Nicaragua, asegurando que la joven madre de familia de tan solo 30 años había viajado con su esposo y su hija, la pequeña Brizna de 10 años de edad para buscar el sueño americano y con ello una mejor calidad de vida.

A su natal Nicaragua llegó la triste noticia del fuerte accidente que se suscitó en el kilómetro 171 de la carretera 57 cuando varios centroamericanos resultaron gravemente lesionados luego de volcar la camioneta Chevrolet Silverado en la que viajaban, falleciendo en el lugar dos mujeres más.

"Estamos muy tristes, este viaje se convirtió en una pesadilla para la familia de Izamar, como familiares nunca pesamos que no la volveríamos a ver, ella era muy alegre, amaba a su esposo e hija y lo único que quería era una mejor calidad de vida, viajaron juntos más de 3 mil kilómetros para solo encontrarse con la muerte, estamos desconsolados".

Los familiares y amigos quienes se volcaron en palabras de aliento para la pequeña Brizna, hija de Izamar, mencionaron que los medios de comunicación de Nicaragua dieron a conocer la noticia, identificado además a Mariela de 35 años y Priscila de 15, victimas también del mortal accidente.

La familia Mendonza Medina solo quería una mejor calidad de vida

Por medio de redes sociales, una gran cantidad de personas mostraron su apoyo al a familia Mendonza Medina, toda vez que aseguraron, la gente de centro américa no migra por gusto, sino por dar una mejor calidad de vida a sus familias, siendo Izamar una perdida más en la estadística de las personas que abandonan su tierra, su hogar y sus familiares buscando el sueño americano, el cual se convierte en una pesadilla para quienes no lo logran.

"Vuela alto hermosa, sabemos de lo mucho que quería y apoyabas a tu esposo Reybet y a tu pequeña hija, quizá dios quería un ángel junto a él, una reina en toda la extensión de la palabra y te eligió a ti, todo Nicaragua está de luto por tu pérdida, no encontramos palabras para darte gracias por todo lo que hiciste aquí en tu pueblo para los más desfavorecidos, pero seguros estamos que seguirás cuidando a tu familia como un ángel en el cielo".

Trascendió por medio de redes sociales que Izamar fue una mujer muy querida en la comunidad de Chinandega, toda vez que fue una mujer que siempre trabajó por el bien de su familia, describiéndola como una mujer hermosa con un corazón muy grande, siendo una madre amorosa con su única hija y una esposa que siempre ayudó a su esposo a salir adelante.

"Te vamos a extrañar mucho, antes de que te fueras te vi fuera de casa, sentada en una mecedora, me saludaste y me alzaste la mano, me dijiste que emprenderías este viaje, que sabías que les iría mejor y que pronto volverías para ayudar a tu madre y a tu familia, que iba a pensar que era la última vez que te iba a ver amiga, fuiste una excelente vecina, siempre atenta, siempre amable, te vamos a extrañar mucho, este fue un viaje sin retorno, esto es una pesadilla, escribió una amiga de Izamar por medio de redes sociales.

_Buscan nicaragüenses por medio de colecta económica, reunir recursos para repatriar el cuerpo de Izamar_

Luego de enterarse por los diversos medios de comunicación de la fatal noticia, familias de Nicaragua, en especial del poblado de Tinoco, se congregaron para recolectar recursos económicos y de esa forma ayudar a Reybet a cubrir los gastos que se requieren para repatriar el cuerpo de Izamar.

"En ocasiones el sueño americano se vuelve una pesadilla, hoy la familia Medina de Chinandega se viste de luto al igual que nuestro corazón, hoy la familia Mendoza Medina requiere nuestro apoyo, pues necesitan trasladar a la bella Izamar para su tierra, es por ello que pedimos su colaboración, monetaria para repatriar el cuerpo, quien pueda ayudarnos puede depositar a la cuenta de BAC 368403861 en córdobas y Lafice 109247810 en dólares, dios les va a multiplicar".

El pasado mensaje fue colgado por medio de la red social de Edna Rodríguez, en donde una gran cantidad de personas mostraron su apoyo para la familia, asegurando que buscarán la forma de apoyar, pues no desconocen la lamentable situación que hoy vive la familia de Izamar, asegurando que muchas familias se van de la comunidad en búsqueda de una mejor calidad de vida y no logran el sueño americano que para muchos se ha convertido en pesadilla.