Construirán el centro de Atención Animal

Ante el problema que existe en la ciudad en torno a los perros callejeros, y por petición ciudadana, el alcalde, Dr. Mario Dávila Delgado, informó que este año llevará a cabo algunas acciones de fondo, como es la construcción de un Centro de Atención Animal, donde se atenderá a las mascotas incluyendo a los perros callejeros.

La construcción de este Centro de Atención Animal, se llevará a cabo este mismo año, y se contempla que sea en algún punto del centro de la ciudad, y contará con los servicios necesarios para dar una adecuada atención a los animales, entre estos equipos se contara con un centro de radiología, un quirófano, un centro de laboratorio, y un centro de resguardo limitado para donaciones.

Este Centro de Atención Animal, tiene dos objetivos fundamentales, controlar las enfermedades caninas, y detener la reproducción de animales, porque los perros se reproducen fácilmente, incrementando el número de estos, acrecentando la problemática de la ciudad.

La construcción de este Centro está en estudio y se contempla aplicar de 10 a 15 millones de pesos, recursos que son cien por ciento municipales; por otra parte, el alcalde dijo que no es la intensión sacrificar a ninguno de los perros, a menos que los expertos en estos temas, lo consideren necesario, ya sea por alguna enfermedad o por agresividad no controlada; "Nosotros como autoridades no tenemos la intención primaria de los sacrificios", comentó.

Actualmente se trabaja a través de varias campañas, para concientizar a los propietarios de perros para que los cuiden y los mantengan al interior de sus propiedades o domicilios, y aquellos que no tengan dueño, será responsabilidad de la autoridad recogerlos y resguardarlos, vacunarlos esterilizarlos y poner a disposición para un proceso de adopción.