Construirán puente en la Av. Industrial

A finales de este mes se llevará a cabo la licitación para la construcción del puente de la avenida Industrial y el libramiento Carlos Salinas de Gortari, obra que durante muchos años solicitaron los empresarios de la Región Centro, para agilizar el flujo del transporte de carga pesada.

El secretario de Infraestructura, Gerardo Berlanga Gotés, señaló que a finales de este mes iniciará el proceso para asignar la obra, que iniciará a mediados de agosto y contará con un presupuesto de 100 millones de pesos.

Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura.

El puente de la avenida Industrial es una obra que se había solicitado desde hace varias administraciones estatales, que permitirá la salida más rápida y directa de la mercancía de las empresas locales.

Dentro del proyecto que mantiene el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, se está impulsando la conectividad carretera, impulsando el desarrollo económico de cada una de las regiones.

Al cuestionar sobre el impacto que tendrá el cambio de Gobierno Federal, el Secretario señaló que no existe ningún riesgo porque se detengan las inversiones y las obras en el estado y dijo que son recursos que se tienen etiquetados desde el 2017 y que en estos momentos se están ejecutando.

Berlanga Gotés informó además que el Gobierno del Estado está participando en la bolsa de 60 millones de pesos a través del Fondo Metropolitano, para concretar diversas obras de infraestructura carretera en Castaños, Monclova y Frontera.