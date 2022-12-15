Construye Coahuila infraestructura deportiva de calidad

Saltillo, Coah.- En beneficio de más de 14 mil habitantes de 11 colonias del sur de Saltillo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en compañía del alcalde José María Fraustro Siller, entregaron la rehabilitación de canchas deportivas del Parque "Jesús Carranza”, con una inversión de 5.6 millones de pesos.

En su mensaje, el Gobernador expuso que con infraestructura de calidad, las niñas, niños y adolescentes pueden desarrollarse para que el día de mañana sean los deportistas que pongan en alto el nombre de Coahuila.

Puntualizó que el Estado y Municipio seguirán cumpliendo compromisos para brindar un mejor presente y futuro a las nuevas generaciones.

“Lo que hoy trabajamos, lo que hoy hacemos, es precisamente para que ustedes y muchos jóvenes puedan disfrutar de estos espacios”, expresó.

El Alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, explicó que esta rehabilitación forma parte del Maratón de Obras 2022, que permitirá dotar a la sociedad de un mejor espacio y cumplir con la meta de tener servicios públicos eficientes y ser la segunda ciudad más competitiva de México.

El ciudadano Félix de Jesús Escobar agradeció las obras de rehabilitación del Parque "Jesús Carranza”: “Es un espacio

familiar que permite la convivencia sana, trabajar en equipo y la disciplina, que es una enseñanza de vida”.

El Director de Desarrollo Social de Saltillo, Aníbal Soberón Rodríguez, explicó las obras realizadas para rehabilitar esta unidad deportiva, y ofrecer un espacio digno para las niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos, además de que hay 24 ligas deportivas que juegan en dichas instalaciones.

En el evento se contó con la presencia, además, de Álvaro Moreira Valdez, diputado local; Mayela Hernández Valdés, síndica de Saltillo; el Director de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo, Virgilio Verduzco Echeverría; el Director del Instituto Municipal del Deporte en Saltillo, Antonio Cepeda Licón, y el mánager de la Academia Municipal de Beisbol, José Ismael Rodríguez Camacho.