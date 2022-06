Contempla Ley salidas alternas

Tras la liberación del párroco de Cuatro Ciénegas demandado por acoso sexual en agravio de una niña de 14 años, la titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia señaló que de acuerdo a la ley existen salidas alternas y fue lo que ocurrió en este caso.

Este es un caso que ocurrió en el mes de mayo, Andrés N de 33 años de edad fue puesto a disposición de la autoridad judicial en Monclova tras acusarlo de ese delito, un proceso que se siguió hasta el pasado lunes que quedó en libertad.

"No puedo hacer mayor comentario, fue una solicitud de las partes y una orden del juez no habl.ar de los casos y tenemos que resguardar los derechos de todas las partes, no puedo brindar información", comentó. Martha Herrera titular de la dependencia.

Dijo que mantenerse al margen es una orden judicial, pero mencionó que la ley marca en el Código Penal cuales son los delitos en los que se pude llegar a un acuerdo, una medida alterna a la solución de conflictos, la ley especifica que asuntos en específico pueden optar por estas medidas alternas.

Entre estas medidas, proceso abrevado, suspendió condicional y reparación de daño, todas conllevan situación específica, sí se procede o no, involucra la aceptación de las partes y cubrir ciertos requisitos.

Comentó que la Pronnif no investiga solamente verifica que no se vulneren derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, cuando se ve que no se vulneran y que son respetados solamente están velando que sigan cumpliendo esos derechos, pero la Fiscalía es quien persigue delitos y hace investigaciones.